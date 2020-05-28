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Donnerstag, 28.05.2020 - 20:30
5 min

Vielleicht im nächsten Schuljahr

Von Sven Jessen und Tim Straßheim
Stefan Heußner (r.), Schulsportleiter an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg, war einst Klassenlehrer der 3000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause. Er koordiniert neben dem Tagesgeschäft zurzeit die Entwicklung eines "Plans B" oder sogar "Plans C" für das kommende Schuljahr. Archivfoto: Katrin Weber

Stefan Heußner (r.), Schulsportleiter an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg, war einst Klassenlehrer der 3000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause. Er koordiniert neben dem Tagesgeschäft zurzeit die Entwicklung eines "Plans B" oder sogar "Plans C" für das kommende Schuljahr. Archivfoto: Katrin Weber

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Stefan Heußner (r.), Schulsportleiter an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg, war einst Klassenlehrer der 3000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause. Er koordiniert neben dem Tagesgeschäft zurzeit die Entwicklung eines "Plans B" oder sogar "Plans C" für das kommende Schuljahr. Archivfoto: Katrin Weber

Stefan Heußner (r.), Schulsportleiter an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg, war einst Klassenlehrer der 3000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause. Er koordiniert neben dem Tagesgeschäft zurzeit die Entwicklung eines "Plans B" oder sogar "Plans C" für das kommende Schuljahr. Archivfoto: Katrin Weber

Nico Hartung (l.), hier im Gespräch mit dem früheren Profi Thomas Kastenmaier, brachte es als Fußballer in Waldgirmes, Wetzlar und Aßlar bis in die Verbandsliga. Zurzeit unterrichtet er an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg einen der beiden Sport-Leistungskurse. Archivfoto: Katrin Weber

Nico Hartung (l.), hier im Gespräch mit dem früheren Profi Thomas Kastenmaier, brachte es als Fußballer in Waldgirmes, Wetzlar und Aßlar bis in die Verbandsliga. Zurzeit unterrichtet er an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg einen der beiden Sport-Leistungskurse. Archivfoto: Katrin Weber

Als Bundesliga-Handballer trug Volker Michel von 2007 bis 2009 das Trikot der HSG Wetzlar. Foto: Archiv

Als Bundesliga-Handballer trug Volker Michel von 2007 bis 2009 das Trikot der HSG Wetzlar. Foto: Archiv

Heute fungiert Volker Michel als Lehrer-Trainer an der Goetheschule in Wetzlar. Das Thema "Sport-Abi 2020" ist inzwischen zum Glück vom Eis. Foto: THM Mittelhessen

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