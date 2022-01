Wieder nah der Heimat in den Eiskanal

Jetzt teilen:

REGION - Für die beiden heimischen, im Lahn-Dill-Kreis geborenen Wintersport-Asse Tina Herrmann (Ehringshausen) und Deborah Levi (Dillenburg) geht es am Wochenende bereits zum zweiten Mal in dieser Saison unweit ihrer Heimat, nämlich in Winterberg, wo allerdings diesmal keine Zuschauer zugelassen sind, den Eiskanal herunter.

Die aus Hirzenhain kommende und für den WSV Königssee antretende Herrmann startet bereits am Freitag in den Skeleton-Wettbewerb. Im Weltcup liegt die 2021/2022 bereits zweimal siegreiche Mittelhessin derzeit auf Rang drei. Dritte im Gesamtranking ist auch Zweierbob-Pilotin Laura Nolte, hinter der am Sonntag die Siegbacherin Levi vom Sprintteam Wetzlar Platz nimmt, um Noltes vierten Saisonsieg anzupeilen.