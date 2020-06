32 Teams ziehen wieder zurück

Jetzt teilen:

Limburg-WeilburgDie Plätze sind hergerichtet, die Spielpläne stehen - die Medenrunde 2020 kann, wenn auch mit Corona bedingter Verzögerung von rund einem Monat, am 20./21. Juni beginnen.

Dann werden im Tenniskreis Limburg-Weilburg im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich 133 Mannschaften um Spiel, Satz und Sieg kämpfen. Ursprünglich waren es 32 Teams mehr gewesen, doch einige Clubs haben Rückzüge vorgenommen. Dies betrifft insbesondere die älteren Altersklassen, da hier die so genannten Risikogruppen zu finden sind. Der eine oder andere Verein, wie der TC Aumenau-Langhecke und der TV Schadeck, haben komplett auf eine Meldung verzichtet, die Tennis-Hochburgen wie TC Weilburg und TC Weilmünster starten hingegen mit fast voller Kapelle in die Saison, wie unsere Übersicht nach der Befragung der Clubverantwortlichen aus dem Verbreitungsgebiet des Tageblatts zeigt.

TC Aumenau-Langhecke (ohne Meldung): Jochen Schmidt: "Wir hatten vor Corona drei Mannschaften gemeldet, die Damen 60 in der Gruppenliga, die Herren 70 in der Bezirksoberliga und die Herren 40 in der Kreisliga A. Der Vorstand bat die Mannschaften, intern abzustimmen, ob unter den aktuellen Gegebenheiten die Meldungen aufrecht erhalten bleiben sollen. Alle drei Teams entschieden teilweise einstimmig, teilweise mehrheitlich zurückzuziehen. Zu beachten ist, dass bis jetzt der für 15. Juni angekündigte Beginn der Medenrunde in Hessen aufgrund der bestehenden Gesetzes- und Verordnungslage noch nicht zugelassen ist. Unter welchen Auflagen dies mutmaßlich zugelassen wird, ist uns nicht bekannt. Deswegen haben die Mannschaften nach aktueller Gesetzes- und Verordnungslage ihre Entscheidung getroffen. Wesentlich hierfür war auch, dass ein beachtlicher Teil der Spieler und Spielerinnen besonderen Risikogruppen zuzurechnen ist."

Damen 30 des TC Beselich ziehen wieder zurück

TC Beselich (Herren 70 in Kreisliga A, Herren 30 in Bezirksoberliga, Herren 65 in Verbandsliga, Herren 70 in Hessenliga): Heinz Schlitt: "Aufgrund der Corona-Krise und den dadurch entstandenen Vorgaben haben die Damen 30 nach einer Abstimmung ihre Mannschaft wieder abgemeldet. Bei der Herren 70 nehmen drei Spieler wegen Corona nicht an der Punktrunde teil. Es sind aber genügend Spieler vorhanden, um ein Team in dieser Altersklasse zu stellen. Wir gehen trotz der Corona-Thematik positiv gestimmt in die Saison und haben keine Bedenken. Wir werden uns strikt an die Vorgaben des HTV halten und glauben deshalb, dass alles gut geht."

TC Gräveneck (Herren in Kreisliga A): Angela Rauh: "Wir mussten wegen der Corona-Krise auf keine Meldung verzichten. Unsere Damen haben wir aufgrund eines Babybooms dieses Jahr nicht gemeldet. Im nächsten Jahr starten wir aber auch mit diesem Team wieder mit vollem Elan und viel Nachwuchs wieder durch."

TV Schadeck (ohne Meldung): Lothar Stanka: "Wir haben beide Mannschaften, die Herren 40 in der Bezirksklasse A und die Herren 70 in der Verbandsliga mit TC Villmar und TC Niederbrechen, aufgrund der Corona-Pandemie zurückgezogen."

TSV Steeden (Herren in Bezirksliga A, Herren II in Kreisliga B) Fabian Höhler: "Wir haben uns dagegen entschieden, Mannschaften zurückzuziehen, weil andere Sportarten wie Handball und Fußball aktuell verboten sind und es für unsere Spieler, die diese Sportarten ebenfalls aktiv ausführen, eine willkommene Ablenkung ist, im Sommer der gelben Filzkugel hinterherzujagen. Daher freuen sich alle Spieler auf den baldigen Saisonstart."

TC Villmar (Damen 60 in Gruppenliga, Herren in Bezirksliga A): Jürgen Weil: "Wir haben coronabedingt die Herren 70 in der MSG Villmar/

Niederbrechen/Schadeck zurückgezogen, da diese Spieler zur Risikogruppe zählen. Das haben auch andere Mannschaften aus der Gruppe gemacht, so dass nur zwei spielbereit gewesen wären."

TC Waldbrunn (Herren 30 in Bezirksliga A): Christian Mikulasek: "Krankheitsbedingt mussten wir leider die Herren 65 vor kurzem zurückziehen."

TC Waldernbach (Herren in Kreisliga A, Damen in Kreisliga B, Herren 65 Doppelrunde): Christoph Schermuly: "Wir haben bisher unserer inklusive der U-Mannschaft keine Meldung zurückgezogen. Mit den vom Verband vorgegebenen Richtlinien kann man aus unserer Sicht leben. Bezüglich der Medenrunde werden sicherlich weitere Vorgaben erfolgen, diese sind uns aber noch nicht bekannt."

TC Weilburg (Damen I in Bezirksliga A, Damen II in Kreisliga A, Damen III in Kreisliga B, Herren in Kreisliga A, Herren 30 in Bezirksliga A, Herren 40 in Bezirksoberliga, Herren 50 in Kreisliga A): Thomas Beck: "Wir haben die Herren 65 wieder abgemeldet. Das hat die Mannschaft so entschieden, da in dieser Altersklasse ja die Risikogruppen liegen. Ansonsten haben wir alle Mannschaften, wie geplant, gemeldet, auch weil diese explizit wollten, das gespielt wird. Insgesamt läuft die Medenrunde ja recht ,locker' ab, denn es gibt keine Absteiger und es ist ohne Strafe möglich, ein Spiel auch kurz vor Beginn abzusagen, wenn zum Beispiel ein Spieler erkrankt ist. Der HTV hat da große Freiheiten gelassen und sich Mühe gegeben, die Runde überhaupt stattfinden zu lassen. Wir müssen unter den hygienischen Vorgaben nun sehen, wie sich das Ganze an einem Spieltag überhaupt darstellen lässt. Es wird sicherlich etwas abgespeckt ablaufen, gerade was das Rahmenprogramm wie die Bewirtung der Gästemannschaften betrifft. Wir müssen auch noch sehen, ob auf den Anlagen geduscht werden darf. Wir werden uns dabei auf jeden Fall an die entsprechenden Vorschriften halten."

TC Weilmünster meldet sieben Mannschaften

TC Weilmünster (Damen in Bezirksliga A, Damen 30 in Kreisliga A, Damen 40 in Bezirksoberliga, Herren I in Bezirksoberliga, Herren II in Kreisliga A, Herren III in Kreisliga B, Herren 40 in Kreisliga A): Marcel Löw: "Wir haben die Teams der Herren 60 und 65 wieder zurückgezogen. In diesen Mannschaften gibt es doch einige Spieler mit Vorerkrankungen, sodass diese beiden Teams kein unnötiges Risikos eingehen wollten."