Auch sportlich eine schwere Saison

Limburg-Weilburg (red). Die Handballer der JSG Weilburg/Waldernbach ziehen nach der abgebrochenen Saison 2020/2021 Bilanz bei den Mannschaften der weiblichen Jugend B und C. Für die nächste Runde will die JSG wieder zwei weibliche B-Jugendteams ins Rennen schicken sowie einen Neuversuch bei der weiblichen Jugend C und D wagen. Interessierte Spielerinnen sind gerne gesehen, auch Anfänger haben die Möglichkeit, in eine der Mannschaften einzusteigen.

Weibliche Jugend B

Die erste Mannschaft musste zu Saisonbeginn den Verlust von drei Stammspielerinnen verkraften, was eine Lücke in den ohnehin dünnen Kader riss. Immer wieder mussten Mädchen aus der zweiten Mannschaft aushelfen.

Trotzdem nahm das Team nach einer guten und engagierten Vorbereitung an den Aufstiegsspielen zur Bezirksoberliga/Bezirksliga A teil. Dort gelang in einer starken Dreiergruppe trotz zweier Niederlagen als Nachrücker der Aufstieg in die Bezirksliga A.

Doch die Euphorie hielt nicht lange an, eine durchwachsene Vorbereitung, gepaart mit altersbedingten Problemen im Training und bei der persönlichen Vorbereitung, katapultierten die Truppe von Trainer Uli Winkel von Beginn an auf den letzten Tabellenplatz.

Dass die Mädels, auch besser als ihre Platzierung es vermuten lässt, Handball spielen können, wurde nur in wenigen Spielen deutlich. Der einzige Sieg gelang im Derby gegen Driedorf, gegen den Vorletzten Lumdatal II verlor die JSG zweimal knapp und gegen Homberg, wo das Rückspiel Corona zum Opfer fiel, ebenso unglücklich.

Allerdings gab es auch heftige Klatschen gegen die um die Meisterschaft mitspielenden Mannschaften, die die Nachlässigkeiten und konditionellen Defizite der einheimischen JSG gnadenlos ausnutzten. Vor allem das eigene Angriffsspiel war zu druck- und ideenlos, um die Gegner ernsthaft in Gefahr zu bringen.

So landete die erste Mannschaft mit 2:24 Punkten und 184:346 Toren abgeschlagen auf dem achten Platz und ließ nur die beiden zurückgezogenen Mannschaften von Dilltal und Dutenhofen/Münchholzhausen II hinter sich.

Erfreulich war dritte Platz von Carla Fürstenau in der Gesamttorschützenliste mit 70 Treffern. Saisontore JSG Weilburg/Waldernbach: Carla Fürstenau (70 Tore), Selma Eber (37), Anna Winkel (21), Noemi Streubel (15), Joelle Widmann (10), Jenna Schmid (6), Larissa Göbel (5), Jana März (4), Sophie Eber (4), Emily Eisenstein (4), Merle Cronenberg (2), Selina Köper (2), Luisa Röpke (2), Michelle Bau (1), Katja Scherbakow (1), Anna Bautz und Isabella Roth.

Bezirksliga A

1. TuS Vollnkirchen 12 254:158 20:4

2. JSG Florstadt/Gettenau 13 214:161 18:8

3. HSG Fernwald 13 256:194 17:9

4. Bieber/Heuchelheim II 13 244:195 15:11

5. TV Homberg 12 196:194 12:12

6. VfB Driedorf 12 180:226 8:16

7. HSG Lumdatal II 12 176:230 8:16

8. Weilburg/Waldernbach 13 184:346 2:24

Auch die zweite Mannschaft hatte eine schwierige Runde in der Bezirksliga B zu verkraften, vor allem weil sich der Kader vor und während der frühzeitig beendeten Runde drastisch reduzierte. Von 28 noch in der Vorsaison eingesetzten Spielerinnen blieben am Ende der Runde nur 14 übrig, eine vor allem für die gebliebenen Akteurinnen bittere Erkenntnis. So war es kein Wunder, dass alle Spiele, bis auf die Partie gegen den Vorletzten HSG Hinterland, deutlich und mit einer Vielzahl an Gegentreffern verloren wurden. Trotzdem trat die Mannschaft von Trainer Uli Winkel zu jedem Spiel an und zeigte Moral, die mit ein wenig mehr Trainingseinsatz und Biss sicher auch durch besseren Ergebnissen belohnt worden wäre.

Am Ende belegte die zweite Mannschaft den siebten Platz mit 0:20 Punkten und 83:338 Toren und ließ nur die drei zurückgezogenen Mannschaften von Lumdatal III, Großen-Buseck/Beuern/Reiskirchen II und Wettertal II hinter sich.

Saisontore JSG Weilburg/Waldernbach II: Luisa Röpke (14 Tore), Selma Eber (11), Jana März (10), Larissa Göbel (8), Lisa Wirbelauer (6), Lilian Heinz (6), Jasmin Maminkonyan (4), Anna Bautz (3), Merle Cronenberg (2), Jenna Schmid (2), Polly Wahler (2), Sophie Tank (2), Sandra Weber (2), Lea Würz (2), Julia Misoschnik (2), Katja Scherbakow (2), Hannah Schönwetter (2), Sophie Eber (2), Selina Köper, Emily Eisenstein und Michelle Bau.

Bezirksliga B

1. JSG Stockhausen/Aßlar 10 245:95 17:3

2. HSG Herborn/Seelbach II 10 176:138 16:4

3. Eibelshausen/Ewersbach 10 197:133 15:5

4. TSV Södel 10 215:173 11:9

5. TV Burgsolms 11 143:123 9:13

6. HSG Hinterland 11 107:166 4:18

7. Weilburg/Waldernbach II 10 83:338 0:20

Weibliche Jugend C

Letztlich war die aus der Not heraus ,,geborene" weibliche Jugend C nur eine jedes Wochenende neu zusammengewürfelte Trainingsmannschaft. Nach der absolvierten Aufstiegsrunde erhielt das Team einen Startplatz in der Bezirksliga A. Die Idee, die Spielerinnen der kurz vor dem Rundenstart abgemeldeten weiblichen Jugend D mit Spielerinnen der weiblichen Jugend B zusammenspielen zu lassen, die noch vom Alter her C-Jugend spielen könnten, entpuppte sich am Ende als ein gescheiterter Versuch, motivierten Akteurinnen eine Spielmöglichkeit zu geben. So stand Woche für Woche eine andere Truppe auf dem Feld, die erhoffte Teilnahme der WJD-Spielerinnen schlug sogar ins Gegenteil um.

Mehreren bitteren Niederlagen in chancenlosen Spielen gegen die Topteams mit weit mehr als 50 Gegentreffern standen aber auch gute und ausgeglichene Partien gegenüber, in denen zum Teil unglücklich mögliche Punktgewinne gegen Griedel/Mörlen, Fernwald, Wettenberg II, Dilltal und Kleenheim/Langgöns vergeben wurden. So stand nur beim Unentschieden gegen den Vorletzten aus Fernwald für die von Jara Hellemann und Uli Winkel betreute Truppe ein Punktgewinn zu Buche, was am Ende den zehnten Platz in der Bezirksliga A mit 1:31 Punkten sowie 269:681 Treffern bedeutete.

Saisontore JSG Weilburg/Waldernbach: Jenna Schmid (37 Tore), Noemi Streubel (36), Anna Winkel (36), Jana März (21), Carla Fürstenau (20), Merle Cronenberg (20), Luisa Röpke (16), Joelle Widmann (15), Larissa Göbel (14), Polly Wahler (12), Sophie Tank (7), Sandra Weber (7), Sophie Eber (5), Emily Eisenstein (5), Jasmin Maminkonyan (5), Hannah Schönwetter, (3) Lea Würz (3), Julia Misoschnik (3), Anna Bautz (2), Katja Scherbakow (2) und Leonie Neupert.

Bezirksliga A

1. TV Hüttenberg 16 443:280 26:6

2. HSG K/P/G/Butzbach II 16 516:325 25:7

3. JSG Leihgestern/Linden II 16 494:315 25:7

4. HSG Hungen/Lich II 16 516:374 25:7

5. HSG Wettenberg 16 394:410 18:14

6. HSG Dilltal 16 402:341 17:15

7. JSG Mörlen/Griedel 16 370:464 11:21

8. HSG Kleenheim/Langgöns 16 302:430 6:26

9. HSG Fernwald 16 311:447 6:26

10. JSG Weilburg/Waldernb. 16 269:631 1:31