Baseballspiel in Erbach endet erneut vorzeitig

David Nassos (links, Grasshoppers Erbach) und Nelson Burtnick (Bad Homburg).

ERBACH - (red). Überaus deutlich fiel das Ergebnis der Grasshopppers Erbach im Baseballspiel gegen die aus dem Taunus in den Odenwald gereisten Hornets aus Bad Homburg am vergangenen Samstag aus. Auch ohne Coach und Pitcher Johann Gelhorn, der aufgrund privater Verpflichtungen fehlte, ließ das gastgebende Team um Startingpitcher Luis Freitag nichts anbrennen und beendete die Partie vorzeitig nach Ten-Run-Rule mit 14:2.

Bei bestem Baseballwetter gingen die knapp besetzten Gäste zwar noch durch einen Fehler der Hausherren in Führung, Catcher Jonas Köbler schoss dann aber Justin Carter, den Läufer der Gäste, sehr deutlich an der zweiten Base aus. Erbachs Offensive zündete sofort: Willi Gröner holte den ersten Punkt. Drei weitere kamen im ersten Inning hinzu, da die Grasshoppers ihre Lineup einmal komplett an den Schlag brachten.

Die Defensive der Erbacher präsentierte sich unaufgeregt und fehlerlos, am Schlag konnte man kontinuierlich die Führung ausbauen und bis zum Ende des fünften Innings eine komfortable 10:1-Führung erarbeiten. Eine kurze Fehlerkette bescherte den Kurstädtern zwar noch ihren zweiten Punkt an diesem Nachmittag, doch die Odenwälder erstickten die Hoffnung der Hornets im Keim. Nach sieben Spielabschnitten wurde die Partie, wie auch schon in der Woche zuvor gegen Rüsselsheim, vorzeitig zugunsten der Grasshoppers mit 14:2 beendet.

Erbachs Coach Hartmann zeigte sich entsprechendzufrieden: „Heute hab ich absolut nichts zu meckern, die Mannschaft hat aus den Fehlern der ersten zwei Spiele gelernt und sich sicherer präsentiert.“ Nun gilt es den Schwung mitzunehmen und am kommenden Sonntag (13. September) den dritten Sieg in Folge einzufahren: Die Main-Taunus Redwings sind aus organisatorischen Gründen als Heimteam zu Gast in Erbach.