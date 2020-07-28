Dienstag, 28.07.2020 - 17:00
4 min
Bundesliga-Trainer Dirk Leun sorgt sich um den deutschen Frauenhandball
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ZUR PERSON
Dirk Leun lebt mit seiner Frau Claudia in Buxtehude. Tochter Lena (23) wohnt in Frankfurt, Tochter Mia (21) noch bei den Eltern. Die Zwillinge Finn und Jakob (17), beide starke Linkshänder, werden im Leipziger Handball-Internat betreut und ausgebildet. Der 56-Jährige sitzt seit 2008 auf der Bank des Buxtehuder SVDavor coachte er die Männer des TV Hüttenberg, wurde mit TVH-Jugendteams Deutscher Meister, arbeitete als Jugend-Koordinatior beim TV Lützellinden, führte die Frauen des TV Mainzlar zum nationalen Pokalsieg, saß bei den Regionalliga-Frauen der TGS Walldorf auf der Bank, arbeitete als Nationalcoach der weiblichen U 20 und war Beauftragter Lehrwesen für die hessischen Auswahlteams (afi)
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