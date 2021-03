EG Diez-Limburg sammelt Auswärtspunkte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/DIEZ - Gute Ausbeute für die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord. Nach dem Punkt bei der 5:6-Niederlage nach Verlängerung bei den Saale Bulls in Halle siegten die Rockets bei Mitaufsteiger Eisbären Hamm mit 5:3 und rangieren auf dem neunten Platz.

Saale Bulls – EG Diez-Limburg 6:5 (3:2, 0:1, 2:2, 1:0) n.V.: Das Spiel begann perfekt für die Saale Bulls. Lukas Valasek (2.) und Tatu Vihavainen (4.) hatten getroffen. Scheinbar lief hier alles nach Plan. Doch der Rest des ersten Drittels zeigte schnell auf, dass die Rockets hier zur spielbestimmenden Mannschaft werden sollten. Die EGDL agierte mutig, schnell, beherzt, wurde dafür mit dem Ausgleich belohnt: Kevin Lavallee (8.) und Kyle Brothers (13.) sorgten für das 2:2. Halle aber hatte eine Antwort parat: Kapitän Kai Schmitz besorgte die 3:2-Pausenführung (16.). Doch auch das brachte das Team von Marius Riedel an dessen alter Wirkungsstätte nicht aus dem Konzept. Das zweite Drittel war erneut in den Händen der EGDL, die durch Niklas Hildebrand (21.) zum verdienten Ausgleich kamen. Die Rockets versäumten es lediglich, weitere Tore nachzulegen.

Reichlich Treffer sollte es dann aber noch einmal im letzten Abschnitt geben: Zunächst glichen die Bulls die erstmalige Führung der Gäste durch Kyle Brothers (44.) nur wenig später aus – erneut traf Vihavainen (46.). Dann gingen die Gastgeber ihrerseits durch Tim May (54.) mit 5:4 in Führung. Und als kurz vor Schluss die EGDL eine Strafe kassierte, schien die Messe gelesen zu sein. Doch Kyle Brothers legte in Unterzahl genial auf und Cheyne Matheson verwandelte zum hochverdienten 5:5-Ausgleich (59.).

Ärgerlich, dass nach zehn Treffern ohne Powerplay-Unterstützung ausgerechnet eine Überzahlsituation – durchaus streng gepfiffen – für die Entscheidung sorgte. Leon Fern machte den entscheidenden Treffer des Abends (62.) und bescherte seinem Team den Zusatzpunkt. Am Ende hatten die Rockets sich ein Schussverhältnis von 50:29 erarbeitet – ein starker Wert. Der eine Punkt fühlte sich daher, auch aufgrund der Spielanteile, nach zu wenig an.

„Wir haben einen Punkt geholt, aber wir haben verloren“, sagte Marius Riedel. „Es überwiegt die Enttäuschung. Wir wollten uns hier gut präsentieren und viel auf das Tor schießen. Das ist uns gelungen. Wir haben viele Scheiben erobert und engagiert gespielt. Leider hat es nicht zu mehr gereicht.“ Sein Gegenüber Ryan Foster zeigte sich trotz des Sieges enttäuscht: „Diez-Limburg wollte es mehr. 50 Schüsse auf unser Tor ist Wahnsinn, das ist viel zu viel. Die sind heute richtig marschiert. Wir hatten ehrlicherweise keinen Punkt verdient.“

Diez-Limburg: Busch (Stenger) – Valenti, Seifert, Pöpel, Halbauer, Slaton, Wächtershäuser, Droick – Brothers, Matheson, Hildebrand, Patocka, Lavallee, Lehtonen, Firsanov, Wellhausen, Köhler, Lademann, Maier.

Tore: 1:0 Lukas Valasek (2.), 2:0 Tatu Vihavainen (4.), 2:1 Kevin Lavallee (8.), 2:2 Kyle Brothers (13.), 3:2 Kai Schmitz (16.), 3:3 Niklas Hildebrand (21.), 3:4 Kyle Brothers (44.), 4:4 Tatu Vihavainen (46.), 5:4 Tim May (54.), 5:5 Cheyne Matheson (59., Unterzahl), 6:5 Leon Fern (62., Überzahl).

Strafminuten: Halle 4, Diez-Limburg 6.

Eisbären Hamm – EG Diez-Limburg 3:5 (1:3, 1:1, 1:1): Diez-Limburg trat ohne Jan Guryca, Tim Marek, Philipp Maier und Leon Köhler an. Doch auch bei Hamm fehlten wichtige Leistungsträger. Die Rockets erwischten den deutlich besseren Start und gingen schnell durch Dominik Patocka in Führung (2.). Doch die Eisbären kamen schon wenige Minuten später durch Mike Ortwein zum Ausgleich (5.). Die spielerische Überlegenheit der Rockets nutzte das Team in der Folge zu zwei weiteren Toren von Lorenzo Valenti (11.) und Marc Zajic (20.).

Und als Cheyne Matheson zu Beginn des zweiten Drittels auf 4:1 erhöhte (24.), schien die Vorentscheidung gefallen. Der Topscorer der Rockets musste danach jedoch angeschlagen vom Eis und konnte nicht mehr in das Spielgeschehen eingreifen. Zudem hatten die Rockets Pech, als ein Schuss von Tobias Schwab unhaltbar zum 2:4 ins eigene Tor abgefälscht wurde (38.).

Und weil Schwab im letzten Drittel auch noch das 3:4 nachlegte (42.), wurde die Partie aus Sicht der Gäste noch einmal unnötig spannend. Die mussten zudem zwei Unterzahl-Situationen überstehen, ehe sie eine Sekunde vor dem Ende durch Niklas Hildebrand zum 5:3-Endstand trafen (empty-net).

„Wir haben ganz gut angefangen und waren im ersten Drittel sehr effektiv“, sagte Cheftrainer Marius Riedel. „Wir haben mit zunehmender Spieldauer aber immer weniger das umgesetzt, was wir können und wollten. Am Ende holen wir drei wichtige Punkte – auch, weil wir sehr gut in Unterzahl gespielt haben. Ich bin sehr froh über den Sieg.“ Hamms Trainer Ralf Hoja gratulierte artig: „Diez-Limburg hat heute ein bisschen mehr gezeigt.“

Diez-Limburg: Busch (Stenger) – Valenti, Seifert, Pöpel, Halbauer, Slaton, Wächtershäuser, Droick – Brothers, Matheson, Hildebrand, Patocka, Zajic, Lavallee, Lademann, Firsanov, Wellhausen, Bruch, Lehtonen.

Tore: 0:1 Dominik Patocka (2.), 1:1 Mike Ortwein (6.), 1:2 Lorenzo Valenti (11.), 1:3 Marc Zajic (20.), 1:4 Cheyne Matheson (24.), 2:4, 3:4 Tobias Schwab (38., 42.), 3:5 Niklas Hildebrand (60.).

Strafminuten: Hamm 10, Diez-Limburg 12.