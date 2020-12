Ein ziemlich enttäuschter Trainer

Bild mit Symbolcharakter: Manchmal wirkte es so, als agierten Marc Zajic und seine Teamkollegen auch ohne Zeitstrafe gegen die Hamburg Crocodiles in Unterzahl. (Foto: Nicole Baas)

LIMBURG/DIEZ - Eine Leistungssteigerung war unverkennbar, zu Punkten hat es aber erneut nicht gereicht für die EG Diez-Limburg: Die Rockets haben das Nachholspiel in der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Crocodiles Hamburg mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) verloren, boten dem Gegner von der Elbe aber über weite Strecken Paroli. Nach dieser Niederlage gegen den Tabellensiebten rutschte die EGDL auf Platz zehn ab.

Mit drei Niederlagen in Serie waren beide Teams in dieses Duell gegangen. Rockets und Crocodiles wollten dringend wieder ein Erfolgserlebnis einfahren in der Oberliga Nord, mussten aber auf beiden Seiten auch auf wichtige Akteure verzichten. Es brauchte daher ein wenig, bis sich die Angriffsreihen der Teams formiert hatten und offensiv Akzente setzen konnten. Die gab es im ersten Drittel auf beiden Seiten, die Chancen der Rockets waren sogar die besseren, aber Tore wollten auf beiden Seiten nicht fallen.

Erstes Tor fällt in der 27. Minute

Anders im zweiten Drittel, in dem Michal Bezouska bei seiner zweiten Chance frei vor Jan Guryca die Scheibe fein in den Winkel zwirbelte (27.). Und als Norman Martens nur Sekunden vor der zweiten Pause in Überzahl zum 2:0 für Hamburg traf (40.), da hatten die Gäste endgültig das Kommando übernommen am Heckenweg. Bitter aus Sicht der Rockets, dass dieses Tor so spät im Drittel fiel – aber die Crocodiles hatten sich das Tor in Überzahl hart erarbeitet.

Mit einem weiteren Überzahltreffer von Bezouska (44.) schien die Partie entschieden, denn Hamburg übernahm jetzt immer mehr das Kommando auf dem Eis. Doch eine starke Einzelaktion von Marc Stähle, belohnt mit dem 1:3 (52.) machte noch einmal Hoffnung im Rockets-Lager. Doch bezeichnend für die momentane Situation leistete sich die EGDL sofort einen dicken Bock in der Defensive und kassierte nur acht Sekunden nach dem 1:3 das 1:4. Thomas Zuravlev netzte ein (52.) und machte den Hamburger Sieg perfekt.

„Riesen Kompliment an meine Mannschaft“, sagte Hamburgs Trainer Jacek Plachta. „Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Wir wussten, dass es keine leichte Aufgabe werden wird. Aber die Jungs haben Charakter gezeigt und ich bin sehr froh, dass wir die Punkte mit nach Hamburg nehmen.“ „Ich bin schon ziemlich enttäuscht“, sagte Rockets-Trainer Arno Lörsch. „Heute Abend war vielleicht mehr drin, aber dann müssen wir auch aggressiver zum Tor spielen und mehr Scheiben auf das Tor bringen. Natürlich hatten wir auch kein Scheibenglück, aber wir haben es auch zu wenig erzwungen. Dazu kamen individuelle Fehler und unnötige Strafen – das nutzt Hamburg eiskalt aus.“

Diez-Limburg: Guryca (Stenger) – Slaton, Wächtershäuser, Marek, Halbauer, Pöpel, Valenti, Droick - Reed, Bruch, Maier, Hildebrand, Matheson, Zajic, Wellhausen, Lademann, Stähle, Lehtonen, Grund.

Tore: 0:1 Michal Bezouska (27.), 0:2 Norman Martens (40., Überzahl), 0:3 Michal Bezouska (44., Überzahl), 1:3 Marc Stähle (52.), 1:4 Thomas Zuravlev (52.).

Strafen: Diez-Limburg 18, Hamburg 26.