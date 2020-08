Lea Zinndorf (l.) behielt mit dem TC Waldernbach gegen den TC Weilburg III klar die Oberhand und punktete im Doppel, musste aber im Einzel die Stärke ihrer Gegnerin Anette Geis (r.) anerkennen. (Fotos: Manuel Kapp)

WEILBURG - Das war dann doch eine klare Angelegenheit: In der Tennis-Kreisliga B haben sich die Damen des TC Weilburg III, die am letzten Ferienwochenende nicht alle Spielerinnen zur Verfügung hatten, dem fast in Bestbesetzung angetretenen TC Waldernbach mit 1:5 geschlagen geben müssen. Dieses deutliche Ergebnis spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Während die Residenzstädter das Tabellenende zieren, haben die Westerwälder, die auf Spielführerin Johanna Schäfer verzichten mussten, mit dem zweiten Erfolg im zweiten Match die Tabellenspitze übernommen, obwohl zwei Konkurrenten bereits drei Begegnungen absolviert haben.

Über den verdienten Endstand gab es keine zwei Meinungen. Die Waldernbacher Ersatzspielführerin Melina Schäfer meinte: „Das Ergebnis ist gerecht, da wir die stärkeren und sicheren Spielerinnen auf dem Platz hatten. Das Match verlief von Beginn an gut für uns, unsere Leistungen haben gestimmt.“ Dem konnte Anette Geis nur beipflichten: „Waldernbach war einfach die stärkere Mannschaft und hat verdient gewonnen.“

Die Weilburger Kapitänin war es, die den Ehrenpunkt für die „Dritte“ des TC „Blau-Gelb“ einfuhr. Im Duell der Generationen behielt die Routinierin mit 6:3, 6:1 gegen Lea Zinndorf die Oberhand. Es waren zugleich die einzigen beiden Sätze, die an Weilburg gingen. Lucie Alef (6:0, 6:0 gegen Lisa Wirbelauer), Larissa Hannes (7:5, 6:4 gegen Carina Kegel), Melina Schäfer (6:2, 6:0 gegen Julia Sauer), Lucie Alef/Melina Schäfer (6:2, 7:5 gegen Carina Kegel/Anette Geis) und Larissa Hannes/Lea Zinndorf (6:2, 6:3 gegen Jana Bördner/Julia Sauer) ließen ihren Kontrahentinnen bei hohen Temperaturen wenig bis keine Chance.

Dass es in dieser Runde keine Absteiger gibt und alles ein wenig anders ist als gewohnt, ändert an der Motivation der Spielerinnen nichts. „Der sportliche Ehrgeiz ist genauso groß wie in den letzten Runden auch. Wir wollen Spaß am Tennis haben und vielleicht sogar aufsteigen“, erklärt Melina Schäfer. Anette Geis ergänzt: „Wir sind ja froh, dass die Medenrunde überhaupt stattfindet. Wir wollen gut spielen und uns möglichst verbessern.“

Die Einschränkungen und die Vorgaben nehmen die Akteurinnen da gerne in Kauf.

Anette Geis beschreibt die Vorkehrungen als Platzverein: „Wichtig ist wie überall auch, die Daten der Spielerinnen zu erfassen und die Hygienevorschriften zu beachten. Inzwischen hat man sich an die Maßnahmen gewöhnt, so dass es kein Problem ist, sich auch im Sport danach zu richten. Es gehört zum Alltag und hat die Lust am Spiel und Wettkampf nicht getrübt.“

Melina Schäfer meinte, dass das Oberlahnduell nicht anders verlaufen sei, als die „normalen Spiele“ auch. „Wir haben ja im Tennis ohnehin wenig bis gar keinen Kontakt zum Gegner. Die Spiele sind ja nur bedingt eingeschränkt. Eigentlich ist auf dem Platz fast alles möglich, solange die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden.“ Den Aufwand, um ein Match ausrichten zu können, findet die Waldernbacherin als „keinesfalls zu viel. Es steht auf jeden Fall im Verhältnis, da wir uns alle und andere vor der Krankheit schützen wollen“. Dies gilt natürlich auch für die nächste Partie am Sonntag gegen den noch sieglosen SV Arfurt. An der Zielsetzung lässt Melina Schäfer keine Zweifel: „Wir wollen natürlich gewinnen.“ Mit diesem Anspruch geht auch Anette Geis in die kommende Aufgabe gegen den TC Dehrn, der bislang Sieg, Remis und Niederlage auf seinem Konto hat. Nach diesem Duell will die dritte Mannschaft des TC Weilburg nicht mehr punktlos am Ende des Klassements rangieren.