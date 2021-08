Es gibt noch Tickets für Zverev-Match

Mischa Zverev schlägt am Samstag beim TC Dehrn auf. Foto: dpa

RUNKEL-DEHRN - Der Name Zeverev hat spätestens nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille durch Alexander Zverev einen ganz besonders guten Klang. Dieser bislang größte Triumph des Tennisprofis wird sicher auch an diesem Samstag auf der Anlage des TC Dehrn ein Thema sein, wenn sein großer Bruder Mischa dort zu einem Schaumatch antritt.

Wie Jugendleiter Raphael Schmitt, dessen langjährige Freundschaft zum älteren Zwerev Spitzentennis in der Provinz erst möglich macht, erklärte, gibt es noch ein paar Tickets. Der Vorverkauf per E-Mail unter tcdehrn@web.de oder telefonisch unter (0178) 8581068 sowie am Freitag ab 18 Uhr beim Hüttendienst im Vereinsheim bleibt bis Freitag geöffnet. Sollten dann noch Karten vorhanden sein, gibt es diese am Samstag ab 12 Uhr an der Tageskasse. Die Preise betragen 15 Euro für Jugendliche (bis 14 Jahre) und 20 Euro für Erwachsene.

Beim Aufhalten in Warteschlangen und beim Bewegen auf der Anlage muss eine Maske getragen werden, auf dem Sitzplatz dann nicht mehr. Jeder Zuschauer muss einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorzeigen und sich zudem per Luca-App anmelden oder seine Kontaktdaten in eine Liste eintragen.

Der ganz besondere Tennistag beim TC Dehrn beginnt nach dem Einlass um 12 Uhr mit dem Vormatch um 13 Uhr zwischen der Nummer 21 der deutschen U15-Rangliste, Henry Ellenberg (Wiesbadener THC), und dem Hessenmeister dieser Altersklasse, Bengt Reinhard (TC RW Fulda). Ab 15 Uhr steht der gebürtige Villmarer Daniel Jung, Herren 30 Bundesliga-Akteur des TC Bad Homburg und ehemaliger Profispieler, auf dem Platz. Er trifft auf Steven Moneke. Der Regionalligaspieler des TC RW Gießen ist mehrfacher Hessenmeister.

Im vom FFH-Reporter Frank Piroth moderierten Hauptmatch um 17 Uhr tritt dann der amtierende Hessenmeister in der Halle und auf Sand, Lucas Gerch (TC Bad Homburg), gegen Mischa Zverev an. Gerch steht aktuell auf Platz 448 der Weltrangliste. Dort rangiert der 33-jährige Zverev auch aufgrund von Verletzungen derzeit nur auf Platz 274, kennt aber auch ganz andere Regionen des Rankings, wie Rang 25 aus dem Jahr 2017.