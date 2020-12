Gips statt Medaille

Beim Sprung schlug das Sportlerschicksal zu, denn bei der Landung zog sich Thea Klämt einen Bruch des Mittelfußknochens zu. (Foto: Hrivatakis)

LIMBURG/ELZ - (red). Sehr gut vorbereitet und voller Vorfreude war Thea Klämt aus dem Leistungszentrum Limburg/TV Elz zu den Deutschen Jugendmeisterschaften der Kunstturnerinnen nach Esslingen-Berkheim gereist. Es sollte ein versöhnlicher Jahresabschluss und zugleich Lohn für das Durchhaltevermögen auch unter schwierigen Trainingsbedingungen in diesem Jahr werden. Doch es kam anders…

Beim Abschlusstraining am Nachmittag vor den Meisterschaften in der Wettkampfhalle in Esslingen-Berkheim zog sie sich nach einem erfolgreichen und vielversprechenden Training am letzten Gerät, dem Sprung, bei einer Landung einen Bruch des Mittelfußknochens zu. Dies ergab die ärztliche Diagnose noch am gleichen Abend im Städtischen Klinikum in Esslingen. Ein bitterer Schlag für die 14-jährige Kunstturnerin, die noch vor sechs Wochen als Topscorerin am Sprung in der 2. Bundesliga hatte aufhorchen lassen. Und auch eine Medaille bei den Deutschen Jugendmeisterschaften schien in greifbarer Nähe.

Nach der ersten riesigen Enttäuschung richtet sich Theas Blick auch dank einer Vielzahl von Genesungswünschen zwischenzeitlich wieder nach vorne, gilt es nun, alle Anstrengungen in das vollständige Auskurieren der Verletzung und ein Comeback im nächsten Jahr zu legen. Denn wie hatte Thea Klämt noch bei Sportdeutschland.TV als ihr Motto angegeben: „Aufgeben ist keine Option“.