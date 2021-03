Jan Guryca hält, Kyle Brothers trifft

Keeper Tim Stenger zeigte gegen die Hannover Scorpions ein starkes Spiel, ist in dieser Szene gegen Patrick Schmid (r.), der zum 2:5 für den Tabellenführer trifft, aber machtlos. (Foto: Nicole Baas)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/DIEZ - In der Eishockey-Oberliga Nord hat die EG Diez-Limburg bei den Black Dragons in Erfurt mit 5:4 nach Penaltyschießen gewonnen, nachdem es zuvor gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions beim 3:6 nichts zu holen gab.

Black Dragons Erfurt – EG Diez-Limburg 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0) n.P.: Mit Cheyne Matheson, Niklas Hildebrand und Kevin Lavallee fehlten drei der Topscorer des Teams, mit Leon Köhler dazu eine wichtige Alternative im Sturm. Die Partie begann dennoch gut und mit dem, was Trainer Marius Riedel in den letzten Spielen noch vermisst hatte: Scheibenglück: Kyle Brothers machte daraus zwei Tore (4., 9.). Erfurt antwortete mit dem Anschlusstreffer durch Sean-Alexander Fischer (18.). Zwischenfazit: noch alles offen.

Zweites Drittel, phasenweise klare Feldvorteile für die Thüringer. Die müssen zwar zunächst den dritten Gegentreffer hinnehmen, als US-Stürmer Jeff Fearing sein erstes Tor für die Rockets macht. Das 1:3 (23.) wirkt jedoch wie ein Weckruf für Erfurt. Maurice Keil besorgt zunächst den Anschlusstreffer (28.), Reto Schüpping in doppelter Überzahl den Ausgleich (33.). Zwischenfazit: noch alles offen.

Drittes Drittel, jetzt war mehr denn je Charakter gefragt. Denn Erfurt drängte zunächst darauf, die Partie nicht nur zu drehen, sondern auch eine Vorentscheidung zu erzwingen. Arnoldas Bosas besorgte die erstmalige Führung (47.), weitere gute Chancen ließen die Gastgeber liegen. Auf der Gegenseite aber machten auch die Rockets Alarm: David Lademann besorgte den Ausgleich (48.). Zwischenfazit: noch alles offen.

In der Verlängerung waren dann die Black Dragons ganz nah dran am Siegtreffer. Doch erneut landete jeder Versuch am Körper oder in den Fängen von Jan Guryca. Und so musste das Penaltyschießen entscheiden. Es war wie ein Spiegelbild der gesamten Partie: Vorne macht Kyle Brothers im Penaltyschießen das entscheidende Tor, hinten pariert ein überragender Jan Guryca alle drei Versuche der Erfurter.

Wir waren nicht besser, hatten aber einfach mal Glück

„Super, dass wir auch mit dem kleinen Kader gewonnen haben“, sagte Rockets-Trainer Riedel: „Wir waren nicht besser als Erfurt, aber wir hatten einfach auch mal Glück.“

Diez-Limburg: Guryca (Stenger) – Valenti, Seifert, Marek, Halbauer, Pöpel, Slaton, Wächtershäuser – Brothers, Fearing, Zajic, Patocka, Wellhausen, Lademann, Firsanov, Lehtonen, Droick.

Tore: 0:1, 0:2 Kyle Brothers (4., 9.), 1:2 Sean-Alexander Fischer (18.), 1:3 Jeff Fearing (23.), 2:3 Maurice Keil (28.), 3:3 Reto Schüpping (33., doppelte Überzahl), 4:3 Arnoldas Bosas (47.), 4:4 David Lademann (48.), 4:5 Kyle Brothers (Penalty).

Strafminuten: Erfurt 4, Diez-Limburg 6.

EG Diez-Limburg – Hannover Scorpions 3:6 (0:2, 2:2, 1:2): Cheftrainer Marius Riedel ist dieser Tage nicht zu beneiden. Spiel um Spiel muss er zahlreiche Leistungsträger ersetzen, so wie am Freitagabend Niklas Hildebrand und Leon Köhler. Obendrein fehlten weiterhin Cheyne Matheson, Kevin Lavallee, Louis Busch und Philipp Maier sowie die beiden Langzeitausfälle Pierre Wex und Marc Stähle. Im Tor gönnte er Jan Guryca eine Pause, für ihn stand Tim Stenger zwischen den Pfosten, machte ein saustarkes Spiel und verhinderte eine höhere Niederlage.

Dass die Partie den erwarteten Verlauf nahm, lag an der Treffsicherheit von Robert Peleikis (7.) und Fedor Kolupaylo (17.), die eine 2:0-Führung für die Scorpions herausschossen. Die Niedersachsen wurden vom Ergebnis her ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Rockets aber zeigten schon da einen sehr engagierten Auftritt.

Lediglich im zweiten Abschnitt gab es eine Phase, in der die Scorpions phasenweise deutliche Vorteile hatten bei den Spielanteilen und den Abschlüssen. Die Rockets warfen sich in unzählige Schüsse, dazu parierte Stenger einige Hochkaräter. Bei den Treffern von Mike Glemser (26.) und Christoph Höhenleitner (28.) war aber auch er machtlos.

Doch dann belohnte sich die EGDL offensiv für den Einsatz: Kyle Brothers (29.) und Alexander Seifert (31.) sendeten zwei Lebenszeichen zum 2:4. Und auch als der Ligaprimus im letzten Drittel in Überzahl durch Patrick Schmid auf 5:2 erhöhte (50.), gaben die Gastgeber nie auf. Marc Zajic stellte auf 3:5 (51.). Als Riedel alles auf eine Karte setzte, traf Tomi Wilenius zum 6:3-Endstand ins leere Rockets-Tor.

„Ich habe Hannover phasenweise natürlich besser gesehen, die haben viel mehr Qualität als wir. Aber wir haben mega engagiert gespielt“, lobte Marius Riedel sein Team.

Diez-Limburg: Stenger (Guryca) – Valenti, Seifert, Marek, Halbauer, Pöpel, Slaton, Krämer, Wächtershäuser – Brothers, Fearing, Zajic, Patocka, Wellhausen, Lademann, Firsanov, Lehtonen, Droick.

Tore: 0:1 Robert Peleikis (7.), 0:2 Fedor Kolupaylo (17.), 0:3 Mike Glemser (26.), 0:4 Christoph Höhenleitner (28.), 1:4 Kyle Brothers (29.), 2:4 Alexander Seifert (31.), 2:5 Patrick Schmid (50., Überzahl), 3:5 Marc Zajic (51.), 3:6 Tomi Wilenius (60., empty net).

Strafminuten: Diez-Limburg 6, Hannover 14.