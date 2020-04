LHV jubelt, HSG hadert

Kein Vorbeikommen an der TG Kastel II: Thomas Schaaf und die HSG Eschhofen/Steeden beenden die Saison in der Bezirksliga B hinter der Reserve des Landesligisten und dem TuS Nordenstadt auf Rang drei. (Foto: René Weiss)

LIMBURG-WEILBURG - Bis die offiziellen Abschlusstabellen in den aufgrund der Corona-Krise vorzeitig abgebrochenen heimischen Handballklassen seitens des Hessischen Handballverbandes (HHV) öffentlich gemacht werden, kann noch der eine oder andere Tag vergehen, aber nach etlichen Abstimmungen und daraus resultierenden Beschlüssen herrscht nun zumindest Gewissheit darüber, nach welchen Kriterien der HHV die Wertungen vornimmt.

Hessen war bereits Mitte März mit dem Abbruch der Saison deutschlandweit vorgeprescht und auch die Verkündung, die Abschlusstabellen nach einer Quotientenregelung (Anzahl der erspielten Punkte werden durch die absolvierten Partien dividiert) vorzunehmen, erfolgte deutlich vor dem entsprechenden Beschluss durch den Deutschen Handballbund (DHB). Am Ende sind HHV und DHB deckungsgleich mit dieser Berechnungsvariante, allerdings kocht man hierzulande, was eine Regelung angeht, dann noch sein eigenes Süppchen.

Nämlich bei der Verfahrensweise in Spielklassen mit mehreren Parallelstaffeln. Weil – so zum Beispiel in der Bezirksliga B – die Entscheidungsspiele zwischen den Staffelzweiten nicht mehr ausgetragen werden, schlug der DHB im Beschluss seines Bundesrates vor, den Aufsteiger im Quervergleich der entsprechenden Teams ebenfalls nach der Quotientenregelung zu ermittelt. Von einer möglichst deutschlandweit flächendeckend durch die Verbände umzusetzenden Durchführung war die Rede. Die Verantwortlichen aus Dortmund gewähren dabei jedoch ein Hintertürchen, das Funktionären aus anderen Verbänden derweil gar nicht bewusst war. Einige gingen davon aus, dass die DHB-Regelungen bindend seien. „Wenn ein Landesverband für seinen Bereich andere Lösungen hat, dann kann er auch diese eigenen Regelungen beschließen“, klärt die beim DHB für die Bereiche Spieltechnik und Recht zuständige Melanie Prell auf. Der HHV hat das getan und festgelegt, selbst dem besseren der Tabellenzweiten aus Ligen mit mehreren Staffeln die durch den DHB freigegebene Aufstiegschance nicht einzuräumen. Die heimischen Klubs sind folgendermaßen von den Saisonwertungen betroffen:

Männer HSG Eschhofen/Steeden: Der B-Ligist hätte bei der Wertungsweise den Stand nach dem Ende der Hinrunde befürwortet. „Das hätte ein geordneteres Bild ergeben, weil zu diesem Zeitpunkt jede Mannschaft einmal gegen jede gespielt hat“, gibt Holger Nink, Abteilungsleiter des TV Eschhofen, zu bedenken. Die HSG (17 Spiele, 27:7 Punkte) rutscht durch die Quotientenregelung hinter den TuS Nordenstadt (15 Spiele, 25:5 Punkte) auf Rang drei, während die TG Kastel (17 Spiele, 29:5 Punkte) als Staffelsieger in die A-Klasse aufsteigt. Nordenstadt wird somit auch in der Runde 2020/21 zu den Eschhöfer Gegnern zählen. „Wir finden uns mit dieser Entscheidung des HHV ab“, sagt TuS-Trainer Norbert Schleith.

Männer Limburger HV: Der LHV (17 Spiele, 28:6 Punkte) profitiert extrem von der Quotientenregelung und klettert vom dritten auf den zweiten Platz der Bezirksliga C2, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die TG Rüdesheim ihr Aufstiegsrecht (18 Spiele, 29:7 Punkte) einbüßt. In der Abschlusstabelle wird die TGS Langenhain II (17 Spiele, 29:5 Punkte) vor den Domstädtern stehen, allerdings geht Langenhain eine Spielgemeinschaft mit der TSG Eppstein ein, und weil diese mit ihrer Zweitvertretung bereits in der B-Klasse spielt, ist die TGS nicht aufstiegsberechtigt. Limburg jubelt somit über den Aufstieg.

Mit der Aufstiegsthematik nichts zu tun hatten die Frauen der HSG Eschhofen/Steeden (Bezirksliga A) und des TuS Waldernbach (Bezirksliga A im Bezirk Gießen). Beide Teams standen eher im hinteren Tabellenbereich, was in dieser Runde keine Rolle spielt. So bleibt auch die Null-Punkte-Saison des TuS Schupbach in der Männer-Bezirksliga C ohne sportliche Auswirkungen. Absteiger gibt es mit Ausnahme der aus freien Stücken zurückziehenden Teams im deutschen Handball diesmal nämlich keine. Und hier folgt auch der HHV der Allgemeinheit.