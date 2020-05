Männliche Jugend D spielt lange oben mit

Starke Truppe: Die Männliche Jugend D mit (hinten, v.l.) Trainerin Bianca Quack, Levi Urbanek, Jonah Termin, Paul Textor, Mathis Erkel, Luca Quack, Polly Wahler, Trainerin Rebecca Erkel, (v.l.) Henri Grün, Max Linke, Philipp Bremond, Leon Stellmacher, Theo Müller und Moritz Habersetzer. Auf dem fehlt Noah Schomburg. Foto: Verein

Limburg-Weilburg (red). Wie lief die Saison der männlichen Jugenden B und D sowie der gemischten Jugend E für die Handballtalente der JSG Stockhausen/Weilburg? Ein sportlicher Rückblick auf die abgebrochene Saison verrät es.

Männliche Jugend B

Mit einem sehr kleinen und jungen Kader stand die Saison ganz unter dem Motto: Erfahrung sammeln. Gegen körperlich oft überlegene Gegner gab es zwar nur ein einziges Erfolgserlebnis gegen Heuchelheim/Bieber, die spielerische Entwicklung der Mannschaft zeigte aber ohne Zweifel nach oben. Die generelle Abwehrschwäche in Eins-gegen-eins-Situationen konnte aber trotz großer Einsatzbereitschaft nie wirklich abgestellt werden. Entsprechend gingen einige Spiele sehr deutlich verloren, was auch Torwart Jannik Jakobi als sehr guter Rückhalt hinter der Abwehr nicht verhindern konnte. Die Mannschaft ließ sich aber trotz häufig früher Rückstände nie hängen und hatte oft in der zweiten Halbzeit ihre stärksten Phasen. Da die Trainingsbeteiligung kaum unter den fehlenden Erfolgserlebnissen litt, konnten sich einige Spieler individuell stark verbessern. Auch in der Abwehrarbeit zeichnete sich in den letzten Trainingseinheiten vor dem Saisonaus eine verbesserte Stabilität ab. Der Blick nach vorne fällt also durchaus erwartungsvoll aus, da aus der C-Jugend eine Vielzahl von talentierten Spielern nachrücken wird. Saisontore JSG Stockhausen/Weilburg: Julius Glotzbach (63), Nils Gerhardt (62), Jeremiah Wahler (26), David Paul (23), Finn Cronenberg (14), Johannes Schönwetter (9), Julian Stahl (8), Finn Rathschlag (8), Tom Benack (7), Jonas Erkel (7), Laurin Ketter (3).?

Bezirksliga A

1. Wettertal/ K./P./Butzbach 14 443:295 26:2

2. JSG Griedel/Mörlen 14 387:324 20:8

3. HSG Gr.-Buseck/Beuern 14 290:231 20:8

4. TG Friedberg 14 383:328 17:11

5. HSG Grünberg/Mücke 14 331:298 16:12

6. VfB Driedorf 14 374:375 14:14

7. HSG Lollar/Ruttershausen 15 316:397 9:21

8. HSG Hinterland 14 270:389 4:24

9. JSG Stockhs./Weilburg 13 231:388 0:26

Männliche Jugend D

Die Jungs der Spielgemeinschaft hatten sich für die Saison viel vorgenommen. Ein Platz weit oben war anvisiert. Den Saisonstart in Niedermörlen verpatzte das Team aber mit einer deutlichen Niederlage. Auch das erste Heimspiel gegen Grünberg/Mücke ging trotz guter Vorsätze schief. Die folgenden zwei Spiele brachte die Mannschaft der Trainer von Bianca Quack, Steffi Berikoven und Rebecca Erkel in die Spur. Von hinten wurde das Feld aufgerollt und ein Platz im oberen Tabellenbereich eingenommen. Die Mannschaft zeichnete sich durch Geschlossenheit aus, die sich auch in den gut besuchten Trainingseinheiten zeigte. Durch eine offensive Abwehrarbeit mit klaren Absprachen und durch gutes Zusammenspiel konnten auch knappe Spiele gewonnen werden. Drei Spieltage vor Saisonende war sogar die Meisterschaft noch möglich. Allerdings verlor die Mannschaft ersatzgeschwächt gegen Kleenheim-Langgöns und musste sich von den Meisterschaftsträumen verabschieden, wurde hinter Södel aber Vizemeister. In der Torschützenliste der Liga platzierten sich drei Spieler unter den besten Zehn: Mathis Erkel (50) als Siebter und Philipp Bremond und Paul Textor (je 49) als Achte. Fast geschlossen, werden die Jungs in der nächsten Saison in der männlichen Jugend C an den Start gehen. "Derzeit habe ich für meine Jungs ein Online-Training zusammengestellt. Der eine tut mehr, der andere weniger", sagt Trainerin Rebecca Erkel und ergänzt: "Viele Spieler tun sich schwer, sich fit zu halten, da der Mannschaftsspieler Einzeltraining nicht gewohnt sind". JSG Stockhausen/Weilburg: Philipp Bremond, Mathis Erkel, Henri Grün, Moritz Habersetzer, Max Linke, Theo Müller, Luca Quack, Noah Schomburg, Leon Stellmacher, Jonah Termin, Paul Textor, Levi Urbanek, Polly Wahler.

Bezirksliga B

1. TSV Södel 12 291:190 21:3

2. JSG Stockhs./Weilburg 12 238:172 16:8

3. HSG Mörlen 13 229:221 16:10

4. HSG Kleenheim-Langg. 12 216:190 14:10

5. HSG Linden II 12 214:182 13:11

6. HSG Grünberg/Mücke 12 169:174 9:15

7. SV Rosbach 12 175:265 5:21

8. Wetzlar-Niederg./Recht. II 13 88:226 4:20

Gemischte Jugend E

In der gemischten E-Jugend in der JSG Stockhausen/ Weilburg wurde für viele der Grundstein in Sachen Handball gelegt. Die Mannschaft fand schnell zusammen und nach wenigen Wochen konnten im Training die ersten Erfolge beobachtet werden. Neben technischen Übungen wurde ebenfalls viel Wert auf Spaß und Mannschaftszusammenhalt gelegt. Die Saison startete im September bei der SG Rechtenbach. Der erste der insgesamt vier Siege wurde im November gegen den körperlich und spielerisch unterlegenen Gegner aus Wetzlar/Niedergirmes eingefahren. Im weiteren Verlauf der Saison kamen weitere Spieler hinzu und gegen Schlusslicht Wetzlar/Niedergirmes II wurde der zweite Sieg eingefahren. Nachdem die Hinspiele gegen Rosbach und Rechtenbach noch verloren wurde, gelangen in der Rückrunde nun Erfolge, ehe die Saison abgebrochen wurde. Nach 14 Partien belegte das junge Team in der Bezirksliga C mit 8:20 Punkten letztlich den siebten Platz vor der JSG Wetzlar/ Niedergirmes ll. Für die kommende Saison wird es voraussichtlich in der weiterhin bestehenden Spielgemeinschaft zwei Mannschaften in der Altersklasse der E-Jugend (Jahrgänge 2010 und 2011) für das Trainerteam Andreas Maar und Jakob Georgi geben.

Bezirksliga C

1. Heuchelheim/Bieber II 14 28:0

2. SV Rosbach 14 22:6

3. HSG Mörlen II 15 18:12

4. HSG Wettertal II 14 16:12

5. SG Rechtenbach 15 16:14

6. TV Burgsolms 14 12:16

7. HSG Pohlheim II 14 8:20

8. JSG Stockhs./Weilburg 14 8:20

9. Wetzlar/Niedergirmes II 14 0:28