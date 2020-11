Mika Cromm spielt gegen die Besten im Land

Mika Cromm vom TuS Löhnberg hatte sich schon zum dritten Mal für die Deutschen Schach-Meisterschaften qualifiziert. (Foto: Deutsche Schachjugend)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - (red). Alleine die Qualifikation ist schon ein großer Erfolg. Und die hat Mika Cromm nun schon zum dritten Mal geschafft. Als einziger Vertreter aus dem Schachbezirk Lahn startete der zwölfjährige Gymnasiast für den TuS Löhnberg in der Altersklasse der U12 bei den Deutschen Schach-Meisterschaften in Willingen. Vorgesetzt auf Rang 38, erfüllte er mit Platz 39 unter 56 Startern die Erwartungen von Vater und Trainer Torsten Erbe.

Die Titelkämpfe im Hotel „Sauerland-Stern“ wurden unter strengen Hygienebedingungen ausgetragen, nachdem das hiesige Gesundheitsamt das Konzept der Deutschen Schachjugend genehmigt hatte. Alle Teilnehmer und auch die Begleiter mussten einen negativen Corona-Test vorlegen. Bei den Partien trugen die Akteure einen Mund-Nasen-Schutz. Und im Gegensatz zu den vorigen Jahren durften Eltern und Trainer nicht in den Turniersaal, konnten die kommentierten Begegnungen ihrer Schützlinge aber online verfolgen. Gespielt wurde in sieben Runden im Schweizer System mit 90 Minuten für 40 Züge, danach zusätzliche 30 Minuten für die restlichen Züge, bei weiteren 30 Sekunden pro Zug von Beginn an. Mika Cromm, einer von drei Hessen in seiner Altersklasse, startete mit drei Remis. In Runde 1 hatte der Löhnberger eine klare Gewinnstellung gegen Tim Sauer (Bremerode/Niedersachen) nach rund fünfstündiger Spielzeit nicht zu einem Sieg nutzen können.

Nach dem zweiten Unentschieden gegen Ivan Chugunov (Ostfildern/Baden-Württemberg) zeigte Mika Cromm gegen Peter Grabs (Potsdam) eine taktische Meisterleistung, als er eine schlechte Stellung ins ungleichfarbige Läuferendspiel abwickelte und beim Remis den halben Punkt trotz Minusbauer mitnahm. Die erste Niederlage in der vierten Partie gegen den besser eingestuften Tobias Kiefhaber (Karlsruhe) sollte die letzte bleiben. Mit weiteren Unentschieden gegen Jacob Tingsen Guo (Harksheide/Schleswig-Holstein), Luca Alexander Brandstrup (Hamburg) und Leo Jahnke (Ingolstadt) avancierte der Siebtklässler zum Remiskönig des Turniers. Den Sieg holte sich der favorisierte Sreyas Payyappat (HSK Lister Turm/Niedersachsen).