Nur ein Punkt fehlt zur Meisterschaft

Die Herren 50 des TC Weilburg mit (v.l.) Michael Krebs, Uwe Krach, Werner Knetsch-von Heynitz, Christian Zimmer und Lothar Zipp grüßen als Meister der Kreisliga A und steigen in die Bezirksliga A auf. Außerdem waren Jörg Bartschat und Holger Höhl am Erfolg beteiligt. (Foto: Manuel Kapp)

LIMBURG-WEILBURG - (mkp). Fünf Spiele, an denen Teams aus dem Oberlahngebiet beteiligt waren, sind in der Tennis-Medenrunde ausgetragen worden. Dabei holten die Damen 40 der MSG TC Weilmünster/TC Weilburg um Spielführerin Barbara von Heynitz den fünften Sieg im fünften Saisonspiel und können am nächsten Samstag zum Rundenhalali die Meisterschaft perfekt machen. Dazu genügt bereits ein Unentschieden. Leicht wird die Aufgabe allerdings nicht, denn Gegner TC Stierstadt ist ebenfalls noch punktverlustfrei. – Die Ergebnisse im Überblick:

Bezirksoberliga, Damen 30: TC Nordenstadt – MSG SC Ennerich/TC Brechen 4:2: Andrea Brahm, Tina Falk/Andrea Brahm.

Bezirksoberliga, Herren: TC Weilmünster – TC Eppstein 2:4: Marcel Löw, Fabian Brühl.

Bezirksoberliga, Damen 40: TC Schwalbach – MSG TC Weilmünster/TC Weilburg 2:4: Barbara von Heynitz, Katja Goubeaud-Böttig, Marion Fink, Barbara von Heynitz/Katja Goubeaud-Böttig.

Bezirksliga A, Herren 30: TC Waldbrunn – TC Frickhofen 3:3: Tobias Weimer, René Lieder, Tobias Weimer/Christian Mikulasek.

Bezirksliga A, Damen: TC Oberursel – TC Weilmünster 4:2: Theresa Pauly, Nele Jost/Theresa Pauly.