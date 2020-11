Perfekten Start verpasst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIEZ/LIMBURG - Die EG Diez-Limburg hat die Chance verpasst, mit einem Sechs-Punkte-Wochenende in die neue Saison der Oberliga Nord zu starten. Nach dem 5:3 (1:0, 1:2, 1:3)-Sieg am Freitagabend beim Krefelder EV setzte es am Sonntag gegen Mitaufsteiger Ice Dragons Herford eine vermeidbare 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)-Niederlage auf heimischem Eis. Beide Partien wurden ohne Zuschauer ausgetragen.

EG Diez-Limburg – Dragons Herford 2:3 (1:2, 1:1, 0:0): Nach gerade einmal 51 Sekunden traf Lukas Gärtner aus unmöglichem Winkel zum 1:0 für Herford. Eigentlich ein früher Weckruf für Diez-Limburg. Doch es fehlte an diesem Abend irgendwie an Ideen, an Esprit, am Körperspiel. Während Herford permanent ackerte, konnte die EGDL nur agieren. Im Scheibenbesitz spielten die Ice Dragons technisch sauber und passsicher, suchten mit Übersicht den Torabschluss. Und defensiv gingen sie den Rockets so richtig auf den Keks: Gefühlt hatte Herford fast die gesamte Spieldauer einen Mann mehr auf dem Eis.

Bei den Rockets brauchte es eine Einzelleistung zum Ausgleichstreffer: Cheyne Matheson glich nach feiner Einzelleistung zum 1:1 aus (11.). Die Ice Dragons gingen dennoch mit einer Führung in die Pause: 28 Sekunden vor Ende des Drittels traf Christophe Lalonde in doppelter Überzahl zum 2:1 für Herford (20.).

Auch nach dem ersten Pausentee kein Erwachen: Die EG Diez-Limburg blieb über weite Strecken ideenlos im Spiel nach vorne. Die wenigen Chancen gingen entweder am Kasten vorbei oder waren Beute von Herfords Keeper Ennio Albrecht. Auf der Gegenseite baute Lasse Bödefeld die Führung für die Gäste auf 3:1 aus (32.) – es sollte der Gamewinner sein. Denn die EGDL kam in Überzahl lediglich noch zum 2:3-Anschlusstreffer durch Kevin Lavallee (36.). Ein Sturmlauf? Fehlanzeige! Herford spielte das Ding sicher runter.

„Ich bin schon enttäuscht, denn ich hätte den Sieg gegen Krefeld gerne veredelt“, sagte Rockets-Trainer Arno Lörsch. „Wir haben heute zu viele Sachen nicht richtig gemacht. Der eine oder andere Spieler hat den Kampf noch nicht angenommen in der Oberliga. Du musst in dieser Liga in jedem Spiel maximalen Einsatz bringen, die Zweikämpfe annehmen, die Schüsse blocken und die Laufbereitschaft mitbringen. Das hat, wie auch der Zug zum Tor, einfach gefehlt. Aber wir sprechen hier auch von einem Entwicklungsprozess. Der darf jedoch nicht allzu lange dauern.“

Diez-Limburg: Guryca (Busch) – Slaton, Hallbauer, Marek, Wächtershäuser, Wex, Pöpel, Droick, Valenti – Reed, Matheson, Lavallee, Hildebrand, Beresovskij, Stähle, Bruch, Lademann, Wellhausen, Firsanov, Grund, Maier.

Tore: 0:1 Lukas Gärtner (1.), 1:1 Cheyne Matheson (11.), 1:2 Christophe Lalonde (20., doppelte Überzahl), 1:3 Lasse Bödefeld (32.), 2:3 Kevin Lavallee (36., Überzahl).

Strafen: Diez-Limburg 6, Herford 12.

Energieleistung und ein Sieg des Willens

Krefelder EV – EG Diez-Limburg 3:5 (1:0, 1:2, 1:3): „Das Spiel war zu Beginn genau so, wie ich es erwartet hatte“, sagte Trainer Lörsch. „Wir waren unheimlich nervös und zum Teil auch unorganisiert.“ Dennoch ging es mit einer Führung in die erste Drittelpause: RJ Reed hatte nach zehn Minuten einen Konter mit einem satten Schuss in die Tormaschen abgeschlossen. Die Führung aber brachte noch nicht die erhoffte Ruhe im Spiel, vielmehr musste Arno Lörsch in der Drittelpause „zunächst mal ein wenig Ruhe reinbringen und einige Kleinigkeiten korrigieren“. Das Spiel der EGDL hatte aber weiterhin Licht und Schatten. Krefeld nutzte das, um die Partie zunächst zu drehen: Adam Kiedewicz traf zum Ausgleich (26.), Luca Hauf wenig später zur ersten Führung der Gastgeber (34.). Wichtig war, dass die EGDL schnell eine Antwort gab: Cheyne Matheson glich noch im zweiten Drittel aus (35.).

Im letzten Abschnitt sollte das Spiel erneut lange offen bleiben, was Lörsch durchaus positiv bewerte für sein Team. „Krefeld steht seit zwei Monaten auf dem Eis und ist deutlich eingespielter. Aber meine Mannschaft hat wirklich eine tolle Einstellung und einen prima Charakter bewiesen.“

So brachte die Rockets auch nicht aus der Ruhe, dass sie im letzten Drittel nach dem Führungstreffer von Matheson (41.) erneut den Ausgleich durch Kiedewicz hinnehmen mussten (54.). Vielmehr erzwang die EGDL die Entscheidung noch in der regulären Spielzeit. Marc Stähle behielt bei einem Nachschuss die Ruhe, kontrollierte kurz die Scheibe und zirkelte sie dann an Krefelds Keeper Nils Kapteinat vorbei in den Torwinkel (58.). Und als die Gastgeber den Keeper für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen, musste zunächst Jan Guryca aus kurzer Distanz seine Mannschaft im Spiel halten, ehe Niklas Hildebrand eine Szene später von der eigenen Torlinie aus zu 5:3 ins leere Tor der Krefelder traf (60.).

„Die Mannschaft hat sich natürlich super über diesen Sieg im ersten Oberliga-Spiel gefreut“, sagte Lörsch. „Eine tolle Energieleistung und ein Sieg des Willens. Wir haben den Kampf angenommen. Großes Lob an das Team, auch an die Spieler, die nicht zum Einsatz gekommen sind, sich auf der Bank aber voll eingebracht haben. Das war ein Erfolg der gesamten Mannschaft.“

Diez-Limburg: Guryca (Busch) – Slaton, Halbauer, Marek, Wächtershäuser, Pöbel, Wex, Droick, Valentin – Reed, Lavallee, Matheson, Stähle, Berezovskij, Hildebrand, Lademann, Wellhausen, Bruch, Firsanov, Grund, Maier.

Tore: 0:1 RJ Reed (10.), 1:1 Adam Kiedewicz (26.), 2:1 Luca Hauf (34.), 2:2, 2:3 Heyne Matheson (35., 41.), 3:3 Adam Kiedewicz (55.), 3:4 Marc Stähle (58.), 3:5 Niklas Hildebrand (60.).

Strafen: Krefeld 10, Diez-Limburg 8.