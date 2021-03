Pferde-Herpes verursacht Stillstand

ZUR SITUATION AUF DER REITANLAGE WEBER IN DROMMERSHAUSEN

In der Region zählt André Weber zu den wenigen Profis im Reitsport. Der Drommershäuser hätte in den vergangenen Wochen an Turnieren teilnehmen können. Um den Betrieb und die Familie vor Corona zu schützen, hatte er sich aber bewusst gegen eine Teilnahme entschieden. Die Reitanlage Weber wäre nun nach den aktuell geltenden Corona-Regeln bereit gewesen, den Reitbetrieb wieder langsam normal aufzunehmen. Das lässt der Ausbruch des Herpes-Virus aber nicht mehr zu. „Jetzt müssen nicht nur die Menschen vor Corona, sondern auch noch die Pferde vor Herpes geschützt werden“, hadert André Weber mit dem Schicksal. Immerhin: Seit dem Herpes-Ausbruch in Obertiefenbach 2016 gilt auf der Reitanlage Weber eine Impfpflicht. Dadurch ist der Pferdebestand durchgeimpft. Dennoch gibt es weitere Vorsichtsmaßnahmen, erklärt Weber: „In den nächsten Wochen darf kein Pferd die Anlage verlassen und externe Pferde dürfen unsere Reitanlage nicht mehr betreten.“ Tierärzte, Hufschmiede und Personen, die auf verschiedenen Reitanlagen unterwegs sind, müssen sich vor einem Besuch in Drommershausen besonderen Hygienemaßnahmen unterziehen. André Weber bleibt trotz des erneuten Rückschlags zuversichtlich: „Wir hoffen, nach Ostern wieder langsam in das Turniergeschehen einsteigen zu können, sofern es Corona und Herpes zulassen. Das wäre gerade für den Amateursport und den Nachwuchs wichtig, weil diese Gruppen seit dem Beginn der Pandemie die Leidtragenden sind.“ Dem Reit- und Fahrverein „St. Georg“ Drommershausen bleibt noch ein wenig Zeit, ehe die eigenen Veranstaltungen auf dem Turnierplan stehen. Im Mai ist eins der Jugendringturniere des Bezirksreiterbunds Lahn/Dill geplant, im September die hessischen Mannschaftsmeisterschaften der Vielseitigkeit. „Aber erst mal hat die Gesundheit von Pferd und Reiter oberste Priorität“, stellt André Weber klar. (bk)