Rockets verkaufen sich gegen Serienmeister sehr gut

Kapitän Kevin Lavallee (l.) trug sich gegen die Tilburg Trappers in die Torschützenliste ein. (Foto: Nicole Baas)

LIMBURG/DIEZ - Die EG-Diez-Limburg hat sich im Nachholspiel gegen den Oberliga-Serienmeister Tilburg Trappers sehr gut verkauft, am Ende gegen das niederländische Spitzenteam aber verdient mit 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) verloren.

Es gab sie, die Phase, in der das Spiel hätte kippen können: Zu Beginn des letzten Drittels, es steht 2:4 aus Sicht der Rockets, spielten die Gastgeber noch 4.39 Minuten in Überzahl. Tilburgs Raymond van der Schuit hatte 20 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels eine Spieldauer-Disziplinarstrafe kassiert. Doch anstatt auf 3:4 zu verkürzen, kassieren auch die Rockets – und zwar einen Treffer in Überzahl (42.). Das 2:5 war die Vorentscheidung. Zwar kamen die Gastgeber in der gleichen Überzahlsituation noch zum 3:5 durch Marc Zajic (44.), doch das war in Summe zu wenig. Vielmehr machte Tilburg kurz vor Schluss auch noch den sechsten Treffer (55.).

Vorausgegangen waren zwei ganz unterschiedliche Drittel: Im ersten Abschnitt legte Tilburg zwar zwei Mal vor, Diez-Limburg aber konnte zwei Mal zum 2:2 antworten: Nur auf das 3:2 (16.) hatten die Rockets zunächst keine Antwort mehr. Aber da blieben ja noch zwei Drittel, um das Spiel noch zu drehen.

Im zweiten Abschnitt waren jedoch die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Torchancen gab es zwar auf beiden Seiten, die Offensivaktionen der Trappers waren jedoch deutlich in der Überzahl und zudem von höherer Qualität. Mit dem 0:1 in diesem Drittel – lediglich Alexei Loginov traf für die Trappers in Überzahl (38.) – waren die Gastgeber noch gut bedient.

„Wir haben in den ersten beiden Dritteln gut gespielt, engagiert, haben schnell umgeschaltet, Pucks gewonnen. Enttäuscht bin ich vom letzten Drittel. Wir schießen in der langen Überzahl zwar ein Tor, kassieren aber auch eins. Da müssen wir noch härter arbeiten und mehr Scheiben zum Tor bringen“, sagte Rockets-Cheftrainer Marius Riedel.

Diez-Limburg: Busch (Stenger) – Valenti, Seifert, Marek, Halbauer, Slaton, Pöpel, Wächtershäuser – Brothers, Matheson, Hildebrand, Patocka, Lavallee, Zajic, Firsanov, Wellhausen, Köhler, Bruch, Lademann, Lehtonen.

Tore: 0:1 Jordy van Oorschot (1.), 1:1 Cheyne Matheson (5.), 1:2 Max Hermens (11.), 2:2 Kevin Lavallee (11.), 2:3 Kevin Bruijsten (16.), 2:4 Alexei Loginov (38.), 2:5 Ties van Soest (42.), 3:5 Marc Zajic (44.), 3:6 Jonne de Bonth (55.).

Strafen: Diez-Limburg 6, Tilburg 4 plus 5 + 20 für Raymond van de Schuit.