Sonntag, 19.07.2020 - 23:00
3 min
Rookie-Auszeichnung und ein Traum
Von Christian Pomoja
Sportredakteur Dillenburg
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ZUR PERSON
Name: Maximilian Schultheis
Alter: 19 Jahre
Größe/Gewicht: 2,01 Meter/98 Kilogramm
Wohnort: Elsoff
Beruf: Medizinstudent an der Temple University in Philadelphia/USA
Verein: Weilburger Ruderverein.
Hobbys neben Rudern: Tenorsaxofon und Klavier spielen.
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