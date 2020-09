Schwimmer küren ihre Besten

Vereinsmeister des SV „Poseidon“ Limburg: Swantje Bitterling und Tom Borst. (Foto: Thomas Baumann)

LIMBURG - (red). Die Ausrichtung der Vereinsmeisterschaften des SV „Poseidon“ Limburg, die in coronafreien Zeiten im Hallenbad Offheim ausgetragen werden, haben in diesem Jahr ganz besondere Anstrengungen erfordert.

Nicht nur, dass auf das Speisen- und Getränkebüffet verzichtet werden musste, auch mussten sich die Sportler im Limburger Parkbad an ganz neue Begebenheiten gewöhnen. So wurde im Vorfeld von Trainerin Anja-Mareike Krause ein Hygiene- und Abstandskonzept ausgearbeitet, das den Kindern per Video und unter Zuhilfenahme von Playmobilfiguren vermittelt wurde. Und auch die Zuschauer mussten sich an klare Regeln halten, wenn sie ihre Schützlinge vor Ort unterstützen wollten. Das klappte letztlich alles hervorragend. Die Vereinstitel sicherten sich schließlich nach hart umkämpften Wettläufen mit einem Punktesystem Swantje Bitterling und Tom Borst. Aber auch andere Athleten gingen nicht leer aus. So konnten sich die jeweils Schnellsten auf ihrer Strecke Vereinsmeister ihrer Altersklasse nennen.