SK Weilburg darf aufsteigen

Das bis dato letzte Heimspiel in der Verbandsliga gewann der SK Niederbrechen mit 6:2 gegen die SVG Eppstein.Auf den Brettern 6 bis 8 spielten (von vorne, jeweils v.l.) Peter Raab (SVG) – Dirk Egenolf (SKN), Bernd Steyer (SVG) – Clemens Beinrucker (SKN)und Alexander Sehr (SVG) – Markus Beinrucker (SKN). (Foto: Volker Heider)

LIMBURG-WEILBURG - Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie mit den bekannten Einschränkungen hatte sich der Bezirksvorstand des Schachbezirks Lahn dazu entschlossen, die Saison 2019/20 zu beenden. Die letzte noch zu spielende Runde entfiel. Das bedeutet, dass die Ligen mit dem aktuellen Stand als Endergebnis gewertet werden.

Kreisliga

Die dritte und fünfte Mannschaft von Lahn Limburg hätten in der letzten Runde der untersten Liga die Meisterschaft unter sich ausgemacht. Damit haben sich die Domstädter auf jeden Fall die Aufstiegsberechtigung in die Bezirksklasse erworben.

1. SV Lahn Limburg III 14 (24,0)

2. SV Lahn Limburg IV 13 (21,5)

3. SC Langendernbach III 10 (19,0)

4. SV Lahn Limburg IV 8 (19,5)

5. SK Niederbrechen V 8 (17,5)

6. SC Lindenholzhausen III 1 (6,5)

Bezirksklasse

Hier wären in der letzten Runde nur Niederbrechen IV und Weilburg noch als Meisterschaftskandidaten in Frage gekommen, wobei die Brecher die besseren Karten besaßen. Die Männer aus dem goldenen Grund können aber nicht aufsteigen, da bereits Niederbrechen II und III in der nächsthöheren Bezirksliga spielen. Die Turnierordnung lässt es nicht zu, dass mehr als zwei Mannschaften aus dem gleichen Verein in einer Liga spielen (ausgenommen in der Kreisliga). Aufstiegsberechtigt ist hier daher der Zweitplatzierte Weilburg. Abstiegskandidat Langendernbach II darf weiterhin in der Bezirksklasse spielen, da das maximal zulässige Kontingent der Mannschaften noch nicht ausgeschöpft ist, selbst, wenn noch zwei Teams dazukommen.

1. SK Niederbrechen IV 13 (31,5)

2. SK Weilburg 11 (31,0)

3. SC Rochade Diez II 10 (27,0)

4. TuS Löhnberg 8 (24,5)

5. SV Lahn Limburg II 6 (25,0)

6. SC Langendernbach II 6 (23,0)

Bezirksliga

Lindenholzhausen stand in der höchsten heimischen Liga bereits vor dem letzten Spieltag als Meister fest. Mit einem beeindruckenden Durchmarsch gewannen die „Hollesser“ sämtliche Begegnungen und sind jetzt für die Landesklasse West aufstiegsberechtigt. Landesklassenabsteiger Niederbrechen II, zu Beginn als schärfster Mitkonkurrent gehandelt, konnte die Erwartungen nicht erfüllen und wurde Dritter. Abstiegskandidat ist Niederbrechen III. Aber auch hier gilt, wie in der Bezirksklasse, dass der Letzte nur dann in die tiefere Liga wechseln muss, wenn das maximale Kontingent der zulässigen Teams überschritten wird. Und das ist nicht der Fall.

1. SC Lindenholzhausen 16 (50,5)

2. SC Langendernbach 10 (33,0)

3. SK Niederbrechen II 9 (35,5)

4. SC Lindenholzhausen II 6 (19,0)

5. SV Lahn Limburg 5 (30,5)

6. SC Bad Marienberg 4 (30,0)

7. SK Niederbrechen III 4 (17,5)

Alle überregionalen Ligen hätten theoretisch noch zwei Runden zu absolvieren. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der deutsche und auch der hessische Schachverband haben die Spiele bis Ende Mai gestoppt. Diese sollen eventuell im Juni nachgeholt werden. Falls dies nicht möglich sein sollte, müssen sich die Verantwortlichen eine andere Lösung für die laufende Saison überlegen.

Landesklasse West

In der Landesklasse West steht Rochade Diez momentan auf dem zehnten und letzten Platz und hat kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Wenn man bedenkt, das im ungünstigsten Fall bis zu vier Teams absteigen müssen, sind die Felkestädter wohl ein sicherer Kandidat für die Bezirksliga 2020/21.

1. Wiesbadener SVV II 14 (37,0)

2. SSG Hungen-Lich 11 (32,5)

3. SJ Herborn 9 (30,0)

4. SG Turm Idstein 7 (29,0)

5. TuS Dotzheim II 7 (26,5)

6. Sfr.Wieseck 6 (26,5)

7. FC Wiesbaden-Bierstadt 5 (25,5)

8. SF Anderssen Wetzlar 5 (25,0)

9. SK Marburg III 3 (26,0)

10. SC Rochade Diez 3 (22,0)

Verbandsliga Nord

In der Verbandsliga Nord ist für Niederbrechen der Abstieg kein Thema. Die heimischen Schachspieler stehen hier an zweiter Stelle hinter dem Überflieger Bad Emstal/Wolfhagen. Die ungeschlagenen Nordhessen sind so stark aufgestellt und liegen nach sieben Runden bereits so weit in Front, dass für die Brecher ein Aufstieg in die Hessenliga nicht mehr möglich ist.

1. Sfr.Bad Emstal/Wolfhagen II 14 (41,5)

2. SK Niederbrechen 9 (33,5)

3. SV Oberursel II 9 (29,0)

4. SK Gründau 8 (29,5)

5. SVG Eppstein 8 (28,5)

6. SK Marburg II 7 (24,5)

7. SK Vellmar 6 (28,5)

8. SC Bad Nauheim 6 (26,5)

9. Biebertaler Schachfreunde 2 (25,0)

10. SC Gelnhausen 1 (13,5)

Pokalspiele

Normalerweise findet der sogenannte Bezirks-Pokal für Vierermannschaften im April und Mai jeden Jahres statt, wobei je nach Beteiligung der Vereine vier oder fünf KO.-Runden ausgetragen werden müssten. Bereits am 31. Mai müssten die Qualifikanten der Bezirke, die jeweils beiden Endspielkandidaten, für den Hessenpokal gemeldet werden. Die durch die Corona-Pandemie verursachten Einschränkungen sollen noch bis mindestens Mitte Mai dauern und danach auch nur schrittweise aufgehoben werden. Daher ist schon länger absehbar, dass eine Durchführung der Pokalrunden wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Sollte also der Hessenpokal wider Erwarten doch noch stattfinden, dann müsste der Hessische Schachverband andere Modalitäten für eine Teilnahme festlegen.

Da auch der diesjährige Bezirkskongress noch nicht stattgefunden hat, führen die Vorstandsmitglieder ihre Arbeit bis zu einem neuen Termin, der noch nicht festgelegt wurde, kommissarisch fort.