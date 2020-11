Spitzenplatz in Polen

Lea Weber und Quentin beendeten eine außergewöhnliche Turniersaison in Polen mit einem Spitzenplatz. (Foto: privat)

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN - (red). Eine außergewöhnliche Turniersaison ist nun zu Ende. Die Pandemie hatte auch den Reitsport stark beeinflusst. Viele Turniere mussten abgesagt werden, sodass der aufgestellte Saisonplan ein Muster ohne Wert war.

Trotzdem war es Lea Weber vom Reit- und Fahrverein „St. Georg“ Drommershausen möglich, an insgesamt drei internationalen Turnieren teilzunehmen und sich in allen drei Prüfungen zu platzieren. Ein großer Erfolg für die 22- jährige Amazone.

Mitte Juli reiste sie erstmals mit ihrem Pferd Quentin nach Strzegom in Polen. Ein atemberaubendes Ambiente erwartete die beiden, denn die Elite des Vielseitigkeitssports war vertreten. Um den Corona-Maßnahmen gerecht zu werden, waren an allen Veranstaltungen keine Zuschauer erlaubt und es galt Maskenpflicht auf dem gesamten Turniergelände. Mit ihrer bislang besten Dressur von 31,0 Minuspunkten, einem Flüchtigkeitsfehler im Springen und einer Geländerunde mit lediglich ein paar Zeitfehlern schaffte es Lea Weber mit Quentin, sich im vorderen Viertel zu platzieren. Das Trainerteam bestehend aus ihren Eltern Reiner und Cornelia Weber waren mit der Leistung, die ohne größeren Trainingsaufwand erritten wurde, mehr als zufrieden.

670 Kilometer bis nach Niederschlesien

Vier Wochen später ging es für die beiden nach Hamm-Rhynern. Dort sicherte sich das Paar mit einer guten Dressur, einem fehlerfreien Springen und einem souveränen Geländeauftritt Platz fünf. Ende August entschied sich die Drommershäuserin aufgrund der Veranstaltungsknappheit, ein zweites Mal nach Strezgom zu fahren. Ein solches Turnier bringt mehr Aufwand mit sich, als kaum ein anderes. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startete die Reise in die rund 670 Kilometer entfernte Kleinstadt in Niederschlesien. Mittwoch galt als Erholungstag der Pferde und zum Kennenlernen der Gegebenheiten. Donnerstag und Freitag wurden die Dressurprüfungen ausgetragen, bei denen Quentin mit Lea Weber ein Ergebnis von 31,6 Punkte und somit Rang 16 erreichte. Mit ihrem guten Dressurergebnis, einem fehlerfreien Springen und einem herausragenden Geländeritt schaffte es Lea Weber mit ihrem zehnjährigen Wallach, Platz sieben in der Gesamtwertung der anspruchsvollen Prüfungskategorie CCI2*-S zu erreichen. Sie platzierte sich damit direkt hinter Championats-Reiter Dirk Schrade, Teilnehmer bei den Olympischen Spielen 2012 in London, und noch vor Weltmeisterin Ingrid Klimke sowie zahlreichen Profis vieler Nationen. Dieser Erfolg war der krönende Abschluss einer außergewöhnlichen Turniersaison für Lea Weber mit ihrem Spitzenpferd Quentin.