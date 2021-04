Tennissaison startet erst im Juni

Blicken zuversichtlich auf die neue Runde: Jonas Weber (l.) vom TC Weilmünster und Thomas Beck vom TC Weilburg. Fotos: Manuel Kapp

Limburg-WeilburgZur Aufgabe einer Tageszeitung gehört es, so aktuell wie möglich zu sein. Und dann kann es schon einmal passieren, von der Tagesaktualität überholt zu werden. In einer Umfrage hatten wir uns bei den Tennisvereinen der Regionen nicht nur umgehört, wie sich die Mannschaftsmeldungen mit Blick auf die neue Saison und die Mitgliederzahlen in Corona entwickelt haben, sondern auch nach einer Einschätzung gefragt, ob sie angesichts steigender Infektionen mit einem geregelten Spielbetrieb in diesem Jahr rechnen und wie dieser aussehen könnte. Immerhin war das zweite Mai-Wochenende als Saisonauftakt terminiert. Und dann meldete der Hessische Tennis-Verband am Donnerstagabend: "Start der Medenrunde wird in den Juni verschoben." Die aktuellen Spielpläne sind hinfällig.

Die Vereine werden nun gebeten, der Geschäftsstelle sowie den zuständigen Spielleitern bis spätestens 20. April alle Mannschaftsrückzüge mitzuteilen. "Wir können selbstverständlich jegliche Bedenken der Spielerinnen und Spieler in der aktuell angespannten Situation verstehen, möchten dennoch anmerken, dass zurückgezogene Mannschaften für die neuen Planungen nicht mehr berücksichtigt werden können und somit definitiv von der Sommerrunde 2021 ausgeschlossen werden", heißt es in der Verbandsmitteilung.

Ob und wie sich die neue Entwicklung bei den heimischen Clubs auswirkt, ist noch offen. Unsere Abfrage vor der neuen Aktualität hatte gezeigt, dass die Tennisvereine unter Corona zumindest im Hinblick auf die Mitgliederzahlen und die Mannschaftsmeldungen nicht leiden - ganz im Gegenteil.

TC Aumenau-Langhecke

Der TC Aumenau-Langhecke schickt wieder mit den Herren 40, Herren 70 und Damen 60 die drei Mannschaften ins Rennen, die der Club nach Ausbruch der Pandemie zurückgezogen hatte. "Die neu geschaffene Möglichkeit, dass auch einzelne Spieler in einem anderen Verein in einer anderen Altersklasse spielen können, haben zwei Herren wahrgenommen, während die Damen 60 externen Zulauf erfahren haben", berichtet Sportwart Thomas Seyffert. Mitgliederzahl und Mannschaftsmeldung sind unverändert zum Vorjahr.

SV Arfurt

Wie im letzten Jahr tritt eine Damenmannschaft des SV Arfurt an - und das in der gleichen Besetzung. Zu einem eigenen Jugendteam hat es nicht gereicht. Der Nachwuchs ist beim TC Dehrn untergekommen. Die Mitgliederzahl habe sich sehr erfreulich entwickelt, sagt Damen-Mannschaftsführerin Franziska Peise: "Im vergangenen Corona-Sommer waren unsere Plätze so gut besucht wie lange nicht mehr. Es kamen viele Schnupperspieler, was schließlich zu einem Anstieg der Mitgliederzahlen um etwa vier Prozent führte. Die meisten Neuanmeldungen waren Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren. Die Plätze sind für die neue Saison in Vorbereitung. Die Nachfrage nach der Öffnung ist bereits sehr hoch.

TC Beselich

Der TC Beselich hat seine Herren 65 abgemeldet und startet deshalb mit einem Team weniger. Übrig geblieben sind als Aushängeschild die in die Regionalliga aufgestiegenen Herren 70 sowie die Damen 30, die Herren und die zweiten Herren 70. Der Tennisclub hat einen leichten Mitgliederzuwachs verzeichnet. "Das rührt daher, dass momentan keine Fußballspiele stattfinden und einige Fußballspieler die Gelegenheit nutzen, um fit zu bleiben. Außerdem haben sich sechs junge Damen entschlossen, einmal pro Woche zu trainieren und nächstes Jahr eine Mannschaft zu bilden", erläutert Sportwart Heinz Schlitt.

SC Ennerich

Es bleibt dabei: Der SC Ennerich meldet in Spielgemeinschaft mit dem TC Brechen nur eine Damenmannschaft. "Und in dieser haben wir weder Zu- noch Abgänge", sagt Teamkapitänin Tina Falk.

TC Gräveneck

Für die Medenrunde 2021 hat der TC Gräveneck Herren und Damen 30, die im letzten Jahr pausiert hatten, gemeldet. "Bei der Jugend fehlt ein wenig Nachwuchs, um auch da hoffentlich bald mal wieder eine Mannschaft melden zu können", erzählt Herren-Mannschaftsführer Steven Klaus, der sich über zwei neue Mitglieder freut: "Darüber ist unser Verein in der jetzigen schweren Zeit sehr stolz."

TuS Haintchen

Mit Damen, Herren und Herren 55 hat der TuS Haintchen die Meldung aus dem vergangenen Jahr wiederholt, wobei die 55er vor der Runde wieder zurückgezogen hatten. Veränderungen in der Mitgliederzahl hat der Taunusclub laut Abteilungsleiter Joachim Schongar nicht registriert.

TC Villmar

Wie im letzten Jahr startet der TC Villmar mit drei Mannschaften in Spielgemeinschaften, den Herren der MSG Villmar/Bad Camberg, den Herren 70 der MSG Villmar/Brechen/Schadeck und der neu gemeldeten U15 gemischt der MSG Bad Camberg/Villmar. Ob die Oldies der Herren 70 aber wirklich antreten, ist wegen interner Bedenken offen. Ein Damenteam kommt erneut nicht zustande, zwei Spielerinnen der Ü60 planen eine Gastspielrunde beim TC Aumenau-Langhecke. Derweil hat der TC Villmar einen regelrechten Tennisboom erlebt: 27 Neueintritte seit Dezember 2019 ließen den Club auf insgesamt 203 Mitglieder anwachsen, 113 davon sind aktiv. "Tennis statt Fußball scheint ein Grund, ein anderer: Familien suchen alternative sportliche Betätigungen. 23 von 27 Kindern und Jugendlichen nutzten das Trainingsangebot des Vereins", schildert Pressewart Jürgen Weil.

TV Schadeck

Sportwart Lothar Stanka berichtet von einem sehr positiven Jahr der Tennisabteilung: "Wir konnten 20 neue Mitglieder gewinnen. Dies hatte zum einen den Hintergrund, dass die Vereinsführung viel für Neumitgliedergewinnung getan hat und zum anderen, dass Tennis gegenüber anderen Sportarten innerhalb der Corona-Regeln einigermaßen durchgeführt werden kann. Auch zahlt sich unser Invest in die Jugend langsam aus." In 2020 hatte der TV Schadeck nur die Herren 40 und eine Spielgemeinschaft mit TC Villmar und TC Brechen bei den Herren 70 gemeldet. Nun kommen noch ein Damenteam und eine Jugendmannschaft U15 hinzu.

TSV Steeden

Neue Runde, alte Meldung: Der TSV Steeden schickt wieder zwei Herrenmannschaften und ein Damenteam ins Rennen. Der Verein hat nach Angaben von Herren-Kapitän Fabian Höhler weder einen Mitgliederschwund noch einen -zuwachs registriert: "Wir merken jedoch, dass der Tennissport wieder etwas an Zuspruch gewinnt und haben seit letztem Jahr einige Kinder im Mannschaftstraining."

TC Waldbrunn

Im Westerwald nichts Neues: "Wir haben wieder zwei Herren-Mannschaften gemeldet, eine Herren 30 in der Bezirksliga und eine Herren 65, die eine Hobby-Doppelrunde spielen wird. Die Mitgliederzahl ist soweit gleich geblieben", informiert Sportwart Christian Mikulasek.

TC Waldernbach

Schon 2020 hatten die Westerwälder sechs Teams am Start, nun sind es durch die Neumeldungen der Herren II und der Damen II sogar acht. Das macht sich freilich auch bei der Mitgliederentwicklung bemerkbar, wie Christoph Schermuly (Vorstand Sport) weiß: "Glücklicherweise sind uns unsere Mitglieder überwiegend treu geblieben. Und da unser Tennissport auch in Corona-Zeiten ausgeübt werden konnte und unsere Kunstrasenplätze zum Großteil auch über den Winter hinweg bespielbar sind, konnten wir sogar neue Aktive hinzugewinnen."

TC Weilburg

"Auf Vorjahresniveau weiter stabil und dank Corona sogar mit einem erheblichen Mitgliederzuwachs", skizziert Thomas Beck die Situation bei den Blau-Gelben, die stattliche elf Mannschaften auf die Plätze schicken. Gleich 30 neue Mitglieder zählt der TC Weilburg: "Eine sehr erfreuliche Entwicklung", die der Vorsitzende dem verstärkten Homeoffice und der Kontaktlosigkeit des Tennissports zurechnet. "Wir sind sehr gut aufgestellt und blicken der Saison entspannt entgegen", sagt Thomas Beck.

TC Weilmünster

Im 50. Jahr des Bestehens mit bereits laufenden Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen an und im Clubheim geht es beim TC Weilmünster weiter aufwärts, wie Pressewart Jonas Weber mitteilt, denn mit den Junioren U15 gibt es künftig ein zehntes Team. Nennenswerte Veränderungen bei den Mitgliederzahlen hat der Club nicht registriert.