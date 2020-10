Titel an Maurice Chladik und Barbara von Heynitz

Die Clubmeister und Platzierten mit Ballhund Elli: (v.l.) Celina von Heynitz, Thomas Neupert, Jutta Jähne, Hendrik Walther, Anette Geis, Maurice Chladik, Barbara von Heynitz, Sascha Wirbelauer, Stefan Stroh und Lisa Wirbelauer. (Foto: Verein)

WEILBURG - (red). Bei den Clubmeisterschaften des Tennisclubs „Blau-Gelb“ Weilburg zum Ende der Saison hat sich Maurice Chladik im Herren-Einzel ungeschlagen durchgesetzt. Bei den Damen verteidigte Barbara von Heynitz ihren Titel erfolgreich.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen das Turnier über die ganze Saison hinweg gespielt wurde, wurde die Konkurrenz in diesem Jahr an nur einem Wochenende ausgetragen. Trotz dadurch bedingter geringerer Teilnehmerzahl gab es insbesondere bei den Herren sehr spannende und hochklassige Spiele.

Im entscheidenden Spiel gegen Thomas Neupert behielt Maurice Chladik im Match-Tiebreak mit 12:10 die Oberhand und sicherte sich mit diesem Erfolg den Titel. Bei den Damen belohnte sich Anette Geis für ihren Trainingsfleiß mit einem guten dritten Platz.

Die Platzierungen im Überblick: Herren: 1. Maurice Chladik, 2. Thomas Neupert, 3. Hendrik Walther. Damen: 1. Barbara von Heynitz, 2. Celina von Heynitz, 3. Anette Geis.