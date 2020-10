Trainer verteilt zwölf Medaillen

Erfolgreich beim Ergocup: (hinten, v.l.) Maximilian Schultheis, Sebastian Kreuzer, (vorne, v.l.) Marie Kientzler, Anika Lommel, Charlotte Müller, Marie Gelbert und Kirina Lommel. (Foto: Hans Werner Bruchmeier)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - (bru). Mit einer kleinen Ehrung und der Übergabe der Medaillen hat der Weilburger Ruderverein die erfolgreiche Teilnahme am Ergometercup des Schülerruderverbandes Niedersachsen beendet, der diesen Wettkampf bundesweit geöffnet hatte.

In vier Wettbewerben galt es, monatsweise 5000 Meter zu rudern, danach ging es über die virtuellen 3000 Meter, später musste über 1000 Meter gekämpft und zuletzt auf 350 Metern auch die Sprintfähigkeit bewiesen werden. Das Ergebnis auf dem Display wurde fotografiert und beim Veranstalter eingegeben. Ehrlichkeit war selbstverständlich, und da das beste Ergebnis des Monats zählte, waren manche angespornt, die Strecke öfter zu durchkämpfen. Mehr als 40 Vereine beteiligten sich mit über 300 Ruderern. Nun steht auch das Sprintergebnis fest und bei Trainer Hans Werner Bruchmeier ging nochmal ein Umschlag mit Medaillen für die Weilburger Aktiven ein.

B-Juniorin Charlotte Müller (Jahrgang 2005) dominierte auch die Sprintstrecke, nachdem sie bereits seit April in den anderen drei Wettbewerben die Goldmedaillen erkämpft hatte. Für sie stand nun mit 1:09,0 Minuten und drei Sekunden Vorsprung wieder die Siegerzeit der 13 Teilnehmerinnen auf dem Display. Anika Lommel freute sich über die Silbermedaille im Jahrgang 2004 in 1:11,4 Minuten gegen sechs Gegnerinnen.

Erstmals dabei war David Wolf, der in 58,9 Sekunden die Bronzemedaille bei den zwölf startenden A-Junioren erkämpfte. Knapp ging es bei den 20 Mädchen des Jahrgangs 2006 zu, bei denen Kirina Lommel in 1:13,4 Minuten nur knapp die Bronzemedaille verpasste und auf Platz vier einkam, ihre Zweierpartnerin Marie Gelbert wurde in 1:14,1 Minuten Siebte, Leichtgewicht Nele Winkelmann wurde 18. (1:26,4).

Insgesamt konnte Trainer Bruchmeier seinen sechs Aktiven auf dem Steg des Weilburger Rudervereins zwölf Medaillen umhängen.

Marie Gelbert und Kirina Lommel bekamen zusätzlich die Urkunden der Gebrüder-Lay-Stiftung ausgehändigt, mit denen sie für ihre Leistungen im vergangenen Ruderjahr als Bundessiegerinnen geehrt und finanziell unterstützt werden.