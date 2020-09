Vier Siege genügen Herren 70 des TC Beselich zum Aufstieg in Regionalliga

Die Herren 70 des TC Beselich mit (v. l.) Mario Reuter, Heinz Schlitt, Rainer Neubauer, Dietmar Stern, Georg Wallner und Eckhard Rehringhaus steigen in die Regionalliga auf. (Foto: Henner Dempewolf)

BESELICH - (red). In der nächsten Tennis-Medenrunde werden die Auswärtssfahrten für die Herren 70 des TC Beselich deutlich länger. Das Team mit Mario Reuter, Heinz Schlitt, Rainer Neubauer, Dietmar Stern, Georg Wallner und Eckhard Rehringhaus feierte die Meisterschaft in der Hessenliga und steigt in die Regionalliga Süd-West auf. So einfach war es allerdings auch noch nie, in dieser Spielklasse den Gruppensieg davon zu tragen. Mit TC Idstein, TC Bad Nauheim, TC Vellmar, TEVC Kronberg, TC BW Bad Soden und TC SW Frankfurt zogen gleich sechs Mannschaften ihre Meldung zurück, weil entweder die aus Altersgründen zur Risikogruppe zählenden Akteure um ihre Gesundheit fürchteten oder einfach keine Lust hatten, unter diesen Bedingungen Tennis zu spielen. So blieben neben dem TC Beselich nur noch TEC Darmstadt und Foresta Gravenbruch übrig. Der Kreisvertreter erwies sich in Hin- und Rückspiel gegen diese beiden Kontrahenten haushoch überlegen und gab bei vier Siegen in vier Matches nur 13 Sätze ab. Ein würdiger Meister trotz stark verkürzter Runde.