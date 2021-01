Virtuelle Wettkämpfe geben Training Sinn

Weilburger Medaillengewinner auf dem Ruderergometer: (v.l.) Kilian Freihold, Marie Gelbert und Anika Lommel. (Foto: Hans Werner Bruchmeier)

WEILBURG - (bru). Zumindest virtuell können die Ruderwettkämpfe auf dem Ergometer noch ausgetragen wden und dem anstrengenden Training einen Sinn und Ansporn geben. Die Aktiven des Weilburger Rudervereins bleiben auch in diesem Winter auf dem „Trockenen“ erfolgreich.

Acht Aktive hatten die Fotos der Displays mit den Ergebnissen ihrer Leistungen im Bootshaus an den Frankfurter Regattaverein, der die Hessischen Ergometermeisterschaften ausrichtete, geschickt. Alle Sportler mussten dabei bereits in der Jahrgangsklasse für 2021 antreten. Im vergangenen Jahr hatte Marie Gelbert (Jahrgang 2006) sich kontinuierlich nach vorne entwickelt und gegen elf Konkurrentinnen auf der B-Juniorinnen Strecke von 1500 Metern in 5:49,7 Minuten Gold bei den Leichtgewichten bis 57,5 Kilogramm erkämpft. Ihre Zweierpartnerin Kirina Lommel (2006) wurde in 5:59,7 Minuten als leichteste Ruderin Fünfte, Lioba Goldbach (2005) in 6:20,7 Minuten Zehnte. Auch für Kilian Freihold (2006) zeigte die Waage „Leichtgewicht – unter 65 Kilogramm“ an. Nur ein Gegner aus dem älteren Jahrgang entriss Freihold knapp den Sieg. In 5:13,9 Minuten holte der Weilburger Silber vor 20 weiteren Ruderern.

A-Juniorin Anika Lommel (2004) musste bereits über 2000 Meter antreten. Sie komplettierte den Medaillensatz für den WRV mit Bronze bei den Leichtgewichten (unter 60) in 8:06,1 Minuten bei sieben gemeldeten Ruderinnen. Charlotte Müller (2005) ging auf dem Ergometer erstmals knapp geschlagen leer aus, sie wurde bei 14 B-Juniorinnen in 5:44,9 Minuten Vierte. Debütantin Elina Fuchs belegte in 6:12,8 Minuten Platz zwölf. Keine Gegenmeldung hatte Marie Kientzler (2002) bei den Leichtgewichts-Frauen, sie ruderte über 2000 Meter 8:42,0 Minuten. Ab sofort läuft die Winterserie des Deutschen Ruderverbandes und des Schülerruderverbandes Niedersachsen über vier Strecken in vier Monaten. Hier hatte der WRV in der Erstausgabe im Sommer bereits erfolgreich teilgenommen.