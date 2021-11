WM-Bronze für Erbacherin Manju Oberle

Erfolgreicher WM-Auftritt: Tobias Mück (von links), Emil Pröhl, Manju Oberle und Nikas Manschitz vom JC Erbach in Abu Dhabi. (Foto: Carina Oberle.)

ERBACH - (red). Der JC Erbach war mit vier Startern der U 16 bei der Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu in Abu Dhabi (VAE) vertreten. Die Odenwälder, für die es die Premiere im Nationalteam war, belegten vordere Platzierungen bei den Titelkämpfen, an denen rund 1300 Athleten aus 60 Ländern teilnahmen. Manju Oberle (Erbach) sicherte sich sogar die Bronzemedaille.

Die Erbacherin musste in der Klasse bis 57 Kilo in ihrem ersten Kampf gleich gegen die spätere Weltmeisterin Diana Golubeva ran und verlor gegen die Russin. In der Trostrunde trumpfte Oberle dann aber auf und gewann gegen Darina Zhumash (Kasachstan) und Giulia Balsamo (Italien). Im anschließenden kleinen Finale gegen die Griechin Olga Spilioti setzte sich die Erbacherin vorzeitig durch technische Überlegenheit durch und sicherte sich den dritten Rang.

Niklas Manschitz (bis 60 kg/Oberzent) legte mit einem Erfolg gegen den Griechen Konstantinos Lionis los. Danach musste er sich dem neuen Weltmeister Radu Tudor (Rumänien) geschlagen geben. In der Trostrunde verlor der Erbacher dann gegen seinen Bundeskaderkollegen Constantin Müller und wurde letztlich Fünfter.

Emil Pröhl verpasste in der Klasse bis 50 Kilo nur knapp eine Medaille. Im kleinen Finale gegen Stamatios Boikos aus Griechenland herrschte am Ende Gleichstand. Der Sieg ging daher wegen der besseren Unterbewertung an den Griechen, Pröhl wurde Fünfter. In derselben Gewichtsklasse war auch Tobias Mück (wie Pröhl aus Michelstadt) am Start, der auf den siebten Rang kam.