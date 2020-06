Lokalmatador Hermann Schulz (l.) legte die besten Zeiten über 100 und 200 Meter auf die Bahn, hatte sich aber mehr vorgenommen. Rechts Elias Ehrmann (Foto: Martin Rumpf)

SELTERS-NIEDERSELTERS - (mru). Back on track – zurück auf der Bahn, so lautete das Motto des Sprintsportfestes der LSG Goldener Grund, das 55 Teilnehmer aus elf Vereinen auf den Sportplatz in Niederselters gelockt hat.

Der Hessische Leichtathletik-Verband hatte mit einer umfangreichen Handlungsempfehlung den Weg frei gemacht für Wettkämpfe. Und die LSG hatte diesen Ball als erster Verein im Kreis Limburg-Weilburg aufgenommen und ein umfangreiches Hygiene- und Abstandskonzept erarbeitet, das von der Gemeinde Selters mit dem Kommentar „vorbildlich“ genehmigt wurde.

Startplätze sind nach wenigen Minuten vergeben

Schon wenige Minute nach Öffnung der Online-Anmeldung waren die Startplätze vergeben. „Die Pandemie ist nicht überwunden, aber wir versuchen, Lockerungen umzusetzen“, sagte LSG-Sportwart Sven Medenbach, der im Vorfeld sehr viel organisatorischen Aufwand betrieben hatte. Bei den Läufen blieb eine Bahn frei, so dass der Abstand von zwei Metern gewährleistet war. Die Startblöcke durften nicht von den Sportlern, sondern nur von Brigitte Ohde verstellt werden, damit auch dieser mögliche Weg einer Übertragung ausgeschlossen war. Ein Verkauf fand nicht statt. Und es wurden auch keine Zuschauer auf der Anlage geduldet. Das nahmen bis auf eine Ausnahme alle Eltern und Begleiter auch so hin.

„Wir haben mit diesem Wettkampf gezeigt, wie es geht und wie man die Verordnung des Landes und die Handlungsempfehlung des HLV umsetzen kann“, konstatierte der Vorsitzende der LSG, Martin Rumpf, der auch im Hessischen Leichtathletik-Verband als Vizepräsident Leistungssport Verantwortung trägt.

Schnellster Mann des Tages war, wie erwartet, Lokalmatador Hermann Schulz. Der Eisenbacher trommelte über 100 Meter trotz Gegenwind 11,27 Sekunden auf die Bahn. Auch über 200 Meter war Schulz in 23,03 Sekunden nicht zu schlagen, aber insgesamt nicht ganz zufrieden, denn er hatte sich Zeiten unter 11,30 und 23 Sekunden vorgenommen. Bei der männlichen Jugend U18 überzeugten von der LG Dornburg Leon Heep in 12,35 Sekunden auf 100 und Elias Ehrmann in 25,30 Sekunden auf 200 Meter. Adam Ort (LSG Goldener Grund) war in 13,26 Sekunden der Schnellste der M14 über 100 Meter vor Noel Pauly (TG Camberg, 13,52). Über die 75 Meter der M12 war Felix Arnold (TV Elz) in 11,17 Sekunden am schnellsten unterwegs. Über 50 Meter lieferte nach 8,05 Sekunden Johann Bördner (LSG Goldener Grund) die beste Zeit ab.

Wiederholung am nächsten Montag

Bei der weiblichen Jugend gelang Madleen Manneschmidt (LSG Goldener Grund) und Jenna Jahl (TSV Kirberg) ein guter Saisoneinstieg mit 13,59 und 14,06 Sekunden über 100 sowie 27,46 und 28,64 Sekunden über 200 Meter. Auf den 100 Metern der W14 war Ina Ehrmann (LG Dornburg) in 13,89 Sekunden nicht zu bezwingen. Ihre Teamkollegin Sophie Riedl siegte in der W13 über 75 Meter in starken 10,57 Sekunden. Theresa Hoyer (LSG Goldener Grund) sprintete die 50 Meter mit 9,35 Sekunden als Schnellste.

Am kommenden Montag findet an gleicher Stelle dieser Wettkampf noch einmal statt, dann auch mit einem 10.000-Meter-Lauf.