Alexandra Wilke verlängert Vertrag

Alexandra Wilke fühlt sich in Marburg und speziell auch im Trikot des Damen-Basketball-Bundesligisten BC Marburg pudelwohl.

MARBURG - Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Alexandra Wilke bleibt dem BC Marburg treu. Die 23-Jährige hat, die bereits vier Spielzeiten bei den „Blue Dolphins“ bestritten hat, hat ihren Vertrag beim einzigen hessischen Erstligisten um ein Jahr verlängert.

Die Aufbauspielerin war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit einem Schnitt von 13,6 Punkten pro Spiel Topscorerin des Marburger Teams. In 20 Partien stand sie durchschnittlich 31 Minuten auf dem Feld, sammelte 3,5 Rebounds und wartete mit 1,7 Assists auf. „Ich habe mich dazu entschieden, in Marburg zu bleiben, weil Marburg für mich wie ein zweites zu Hause geworden ist“, erklärt Alex Wilke ihre Entscheidung. „Ich fühle mich sehr wohl, und es gibt nichts Besseres als ein Heimspiel in der Georg-Gaßmann-Halle bestreiten zu können. Wir haben tolle Fans, die sogar zu weiten Auswärtsspielen mitfahren und uns tatkräftig unterstützen. Auch in den schweren Zeiten der letzten Saison waren sie für uns da! Vielen Dank!“

Ausschlaggebend aber sind für die Nationalspielerin, die ihr erstes A-Länderspiel im November 2017 bestritt und seither 16 Mal für Deutschlands erste Garde auflief, nicht nur die guten Erfahrungen der Vergangenheit, sondern auch die Zukunftsperspektiven, die sich ihr beim BC Marburg bieten. „Ich habe konstruktive Gespräche mit dem neuen Coach geführt. Ich glaube, dass ich mich persönlich unter ihm gut weiterentwickeln kann. Zusätzlich hat er hohe Ziele für unser Team, was mir sehr gefällt. Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht und freue mich auf meine fünfte Saison in Marburg!“

Marburgs neuer Trainer Dana Beszczynski sagt über Wilkes Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr darauf, Alex zu coachen. Ich habe viele Videos gesehen, und sie hat vorige Saison einen guten Job gemacht, ihr Team zu führen. Sie ist eine Spielerin mit vielen Fähigkeiten und wird sehr wichtig für das sein, was wir tun wollen und wie wir es tun wollen. Sie hat ihre Grenzen als Spielerin noch nicht erreicht, und ich freue mich darauf, ihr zu helfen ein neues Niveau zu erreichen,“ so der US-Amerikaner.