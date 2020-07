Am Samstag fährt der Skilift für die Biker

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - (red). Am Samstag läuft endlich wieder der beliebte Liftshuttle für den Flowtrail Bad Endbach am Skilift Hartenrod

Ein paar Mal im Jahr steht normalerweise der Skilift Hartenrod den Mountainbikern, die die legale Strecke in Bad Endbach nutzen, zur Verfügung. In diesem Jahr fielen diese Termine aber bisher den harten Corona-Einschränkungen zum Opfer. An diesen besonderen Liftshuttle-Tagen kommen regelmäßig über 300 Biker/innen nach Bad Endbach, um den Service zu nutzen. Die Anker, die im Winter die Skifahrer den rund 800 Meter langen Hang hochziehen, werden extra für die Biker umgerüstet. So sparen diese Kraft und Kondition für die anspruchsvollen Flowtrail-Abfahrten. Das Angebot ist vor allem bei den Downhill-Fahrern sehr beliebt, die ihre schweren Abfahrtsräder dieAnstiege des Flowtrails hochschieben müssen. Touren- und E-Biker kommen auch auf den ausgeschilderten Rundstrecken auf ihre Kosten, die jeweils zum Start des rund 2 Kilometer langen Flowtrail-Downhill führen.

Gastronomie am Sportpark Bad Endbach ist geöffnet

Die Gastronomie am Sportpark Bad Endbach (Übungsplatz Flowtrail) ist geöffnet und am Skilift werden bei gutem Wetter Getränke verkauft. Genügend Parkplätze stehen am Sportpark Bad Endbach und am Skilift Hartenrod zur Verfügung. Die Parkplätze der Lahn-Dill-Bergland Therme dürfen nur von deren Besuchern genutzt werden. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Abstands- und Hygienebestimmungen statt.