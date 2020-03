Auch die Athleten des Olympiastützpunkts Hessen sind ausgesperrt

Der akute Druck ist weg, sagt Olympiastützpunktleiter Werner Schäfer. Foto: Landessportbund

FRANKFURT (am). Ein Bestandteil der Landessportschule in Frankfurt ist der Olympiastützpunkt Hessen (OSP). Und auch für die von der hessischen Spitzensport-Filiale des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) betreuten Athletinnen und Athleten mussten am Dienstag die Verschiebung der Olympischen Spiele in Japan wegstecken. "Der akute Druck in Richtung Olympische Spiele ist jetzt weg. Sonst hat sich nicht viel geändert", sagt Werner Schäfer, der Leiter des Olympiastützpunkts, zur neuen Situation.

Denn die hat sich schon seit einigen Tagen drastisch geändert. Mit der Schließung der Trainingsstätten in der Sportschule auch für die Kaderathleten haben diese erst einmal ihre sportliche Heimat verloren. "Die sind alle zuhause", berichtet Schäfer. Er weiß sich dabei in gutem Einklang mit den anderen Olympiastützpunkten in Deutschland. "Die Ausnahmen zur Nutzung von Trainingsstätten sind jetzt fast überall gültig." Deshalb sind die Kadermitglieder angehalten, nach individuellen Trainingsplänen individuelle Übungseinheiten abzuhalten. Per Video lasse sich dabei auch ein guter Austausch mit den Trainern herstellen.

Was nicht heißt, dass die Nabelschnur zwischen dem Stützpunkt und den durchweg jungen Sportlern ansonsten zerschnitten ist. "Wir halten unsere Betreuungsleistungen aufrecht, wenn keine direkten Berührungen notwendig sind", sagt Schäfer - und hat festgestellt, dass das gut angenommen werde. Gerade per Telefon und Mail finde nun ein reger Austausch mit dem OSP statt.

Und dass die Athleten aus unterschiedlichen Sportarten derzeit etwas mehr Zeit haben, habe zwei anderen Angestellte des Stützpunkts mehr Arbeit beschert: den beiden Laufbahnberatern. "Die Athleten machen sich mehr Gedanken über ihre berufliche Ausbildung und was nach dem Leistungssport kommt", erläutert der Stützpunktleiter.

Das beste Beispiel sei der Willinger Skispringer Stephan Leyhe, der sich nach seinen schweren Verletzungen am linken Knie in diesem Winter jetzt verstärkt um die Duale Karriere kümmere, die Leistungssport mit Berufsausbildung oder Studium verbindet.

Werner Schäfer hat genau wie die betroffenen Athleten vor wenigen Tagen mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass sowohl die Deutsche Sporthilfe als auch die Sportstiftung Hessen ihre finanzielle Unterstützung weiter im bisherigen Rahmen bestehen lassen wollen. "Die meisten von ihnen sind auch dringend auf diese Gelder angewiesen", weiß der 66-Jährige, in Frankfurt auch als "Mister Olympia" bekannt, um die Probleme seiner Schützlinge.

Unter denen es in diesen Tagen eine besondere Gruppe gibt. Denn unter den zuvor 48 Bewohnern des Internats sind auch elf, die vor ihrem Abitur stehen, darunter sechs aus Hessen. "Wir haben das Internat nur für die Abi-Prüfungen auf", zeigt Schäfer eine weitere Folge der derzeitigen Schließung der Landessportschule auf. Die Internatszöglinge kommen übrigens aus etlichen Sportarten: Volleyballer, Fußballer, Leichtathleten und Schützen überwiegen, aber die Palette umfasst auch Badminton, Basketball, Tischtennis und Trampolinturnen.

Aber für alle gilt die Aussage von Werner Schäfer: "Wenn das Thema Coronavirus durch ist, dann fängt für alle wieder der Wettkampfsport an." Derzeit allerdings müssen die Athleten mit der Schließung von Landessportschule und Olympiastützpunkt leben.