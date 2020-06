Auf Abstand mit- und gegeneinander

Um die Medenrunde 2020, die ab 15. Juni starten soll, durchführen zu können, müssen sich die heimischen Tennisspieler (hier Jörg Schreiner vom TC Hartenrod) an bestimmte Rahmenbedingungen halten. (Foto: Jens Schmidt)

HINTERLAND - Sie nimmt immer konkretere Formen an, die Medenrunde 2020 für die heimischen Tennisspieler. Trotz Corona-Krise dürfen sie seit rund einem Monat – wenn auch unter gewissen, dem Virus angepassten Bedingungen – wieder auf den Anlagen ihrer Vereine das Racket schwingen, nun soll ab frühestens 15. Juni auch der Wettspielbetrieb wieder anlaufen.

Dafür hat der erweiterte Sportausschuss des Hessischen Tennis-Verbands (HTV) bereits am 5. Mai die sportlichen Rahmenbedingungen inklusive „vorübergehender Anpassungen und Ergänzungen an der Wettspielordnung und Spiellizenzordnung“ verabschiedet. 15 Tage später informierte der Verband darüber, dass ein „Umsetzungskonzept für Wettspielbetrieb in Arbeit“ sei, das mit der Landesregierung besprochen werden und im Fall von Grünem Licht durch die Politik zum Tragen kommen soll.

Spielbetrieb unterstützt die Mitgliederbindung

Im Vorwort der Anpassung der Wettspielordnung heißt es unter anderem, die Durchführung der Medenrunde sei auch wichtig, weil mit ihr „die Anzahl an nachgefragten Tennistrainingsstunden (wichtig für die Tennistrainerinnen und Tennistrainer)“ steige, zudem unterstütze der Spielbetrieb die Mitgliederbindung. Ziele der vorübergehenden Ergänzung seien insbesondere die „finanzielle Entlastung der Vereine durch das Aussetzen bestimmter Ordnungsstrafen und den Mannschaften und Spielern die Möglichkeit zu geben, flexibel auf die Entwicklungen der Coronakrise reagieren zu können.“

Damit Sie ein Gefühl bekommen, hier bereits die Kernpunkte zur Durchführung der Medenrunde:



Es gelten die von der Landesregierung beschlossenen Abstands- und Hygienemaßnahmen.



Es wird Einzel und Doppel gespielt.



Es sind auf den Anlagen nur die Spieler, Fahrer und Betreuer erlaubt.



Die Sanitärräume sind nutzbar unter Einhaltung einer definierten Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig in diesen Räumen befinden.



Die Vereinsgaststätten dürfen offen sein gemäß der gültigen Regeln für den Gastronomiebetrieb. Eine Verköstigung der Gastmannschaft ist nicht zwingend vorgesehen, kann je nach den örtlichen Gegebenheiten des gastgebenden Vereins unter Einhaltung der Abstandsregeln durchgeführt werden. Eine Info an die Gastmannschaften hierzu ist wünschenswert.



Zu Auswärtsspielen kann nach der gültigen Regel zur Kontaktbeschränkung des Hessischen Landesregierung mit drei Autos gefahren werden (bei 6er-Teams).



Bereits beschlossen ist:



Alle Medenspiele unterliegen der LK-Wertung.



Der Aufstieg ist für die Teams möglich.



(HTV/veröffentlicht am 20. Mai)

Und so wurden bei der Absteckung des sportlichen Rahmens Lockerungen in Sachen Rückzug von Mannschaften, Veränderung der namentlichen Meldung, Einsatz für mehrere Mannschaften an einem Tag oder auch dem kurzfristigen Nichtantreten von Mannschaften und einzelnen Spielern, das ohne Sanktionen bleibt, sofern bis spätestens 24 Stunden vor dem angesetzten Spieltermin Gegner und Spielleiter darüber informiert wurden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich seine Leistungsklasse (LK) festschreiben zu lassen, wenn der Spieler keine Medenrunde spielt. So behält er der seine bisherige Einstufung, auch wenn er nicht die eigentlich für den Klassenerhalt nötigen Punkte sammeln kann.

Abstandseinhaltung als entscheidendes Kriterium

Weil das die Teammitglieder auf die Medenrunde vorbereitende Training – auch aus gesundheitlicher und sportwissenschaftlicher Sicht wäre ein sogenannter „Kaltstart“ in den Wettspielbetrieb wohl auch nicht ratsam – wieder stattfinden darf, hat der Landesverband zudem „Empfehlungen für die Wiederaufnahme on Tennistraining mit Mindestabstand“ sowie kürzlich noch ein „Update Trainingsempfehlungen mit Hygiene- und Abstandsregelungen“ vorgelegt, beide unterzeichnet von Michael Kreuzer, dem HTV-Cheftrainer Ausbildung.

In ersterem wird betont: „Entscheidendes Kriterium für die Trainingsarbeit ist die Abstandseinhaltung. Jede Übung muss daraufhin geplant werden.“ In der Folge werden diverse Übungsformen vorgeschlagen und verbildlicht, die die notwendige Distanz zwischen Coach und den maximal vier zugelassenen Teilnehmer pro Gruppe gewährleisten und aufzeigen, wo sich wer während der Durchführung auf dem Spielfeld oder im „Wartebereich“ aufzuhalten hat.

Im frisch veröffentlichen Update geht es vor allem um das lange Zeit mit Unsicherheiten belegte Thema: Kann das Virus über die in die Hände genommenen Filzkugeln weitergegeben werden? „Einer diesbezüglichen Stellungnahme von Experten ist zu entnehmen, dass es keine Anhaltspunkte für einen Übertragungsweg über den Tennisball gibt“, lautet die derzeitige Antwort. Was zu der Einschätzung führe, dass auch ein Aufschlagtraining wieder in die Übungseinheiten integriert werden kann.

Folgende Hinterländer Teams haben gemeldet

TC Biedenkopf: Herren (4er, Kreisliga A), Junioren U18 (4er, Kreisliga A).

TC Hartenrod: Herren 40 (4er, Gruppenliga), Herren (4er, Bezirksliga B), Herren 50 (6er, Bezirksoberliga).

TF Lohra: Herren (4er, Kreisliga A), Juniorinnen U18 (4er, Kreisliga A), Junioren U18 (4er, Kreisliga A).

MSG TC Niederdieten/Eschenburg: Herren 30 (4er, Kreisliga A), Herren 60 (4er, Gruppenliga), Herren 70 (4er, Gruppenliga).