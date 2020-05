Baker geht in ihre achte Saison

Tonisha Baker (r.) bleibt dem Bundesligisten BC Marburg auch in der kommenden Saison treu. (Foto: Michael Hahn)

MARBURG - (sri). Ein Publikumsliebling bleibt beim BC Marburg: Tonisha Baker hat für eine weitere Saison bei Hessens einzigem Erstligisten im Damen-Basketball unterschrieben, es wird ihre achte.

In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit war sie mit durchschnittlich zwölf Punkten (in 27 Spielminuten) zweitbeste Marburgerin. Ihre 2,1 Korbvorlagen waren teaminterne Bestmarke, ihre 1,9 Ballgewinne wurden in der gesamten Liga nur von vier Spielerinnen übertroffen.

Tonisha Baker sagt: „Ich freue mich auf die nächste Saison und bin gespannt auf unser neues Spielsystem. Marburg ist für mich wie ein zweites Zuhause, ich bin hier sozusagen groß geworden. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und Geduld mit dieser Situation haben.“

Der neue Trainer Dana Beszczyski teilt mit: „Ich freue mich sehr, dass Tonisha zurückkehrt. Sie ist eine sehr gute Verteidigerin und hat die Fähigkeit, ihre Hände an viele Pässe zu bekommen. In unseren bisherigen Gesprächen habe ich gemerkt, wie sehr sie den Basketball liebt. Ich freue mich darauf, wenn wir das gemeinsame Training und die Zusammenarbeit beginnen.“

Ebenfalls ein weiteres Jahr für Marburg spielen werden Theresa Simon und Mali Sola, die ihre Ausstiegsoptionen nicht gezogen haben.

Ihre Bereitschaft auch in der kommenden Saison für die „Blue Dolphins“ aufzulaufen haben zudem Marie Bertholdt, Johanna Klug und Alex Wilke gegeben. Den Verein verlassen haben Trainer Patrick Unger, Maryna Ivashchanka, Alex Kiss-Rusk und Katie Yohn.