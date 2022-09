Basketball: Marburgerin gewinnt, BCM landet auf Platz zwei

Der BC Marburg greift am Samstag, 8. Oktober, 16 Uhr, in den Pokal-Wettbewerb der Damen-Basketball-Bundesliga ein. Gegner ist Erstliga-Absteiger TSV 1880 Wasserburg. In der ersten Runde gewann der elffache Deutsche Meister und neunfache Pokalsieger vom Inn beim Ligakonkurrenten TS Jahn München mit 87:56. Die Marburgerinnen hatten wie alle Erstliga-Teams zum Auftakt ein Freilos. Das Testspiel an diesem Samstag gegen Keltern wurde abgesagt.