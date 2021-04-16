BC Marburg benötigt einen Sieg gegen Keltern

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Halbfinale
Spiel 1: Keltern - Marburg 82:65 (Serie 1:0); Spiel 2: Marburg - Keltern: Freitag, 16. April, 19 Uhr; Spiel 3: Keltern - Marburg (falls nötig): Sonntag, 18. April, 16 Uhr.
Spiel 1: Herne - Osnabrück 59:60 (0:1); Spiel 2: Osnabrück - Herne: Freitag, 16. April, 18 Uhr, Spiel 3: Herne - Osnabrück (falls nötig): Sonntag, 18. April, 16 Uhr.
Platzierungsspiele
Platz 3 (Hin- und Rückspiel): 22. April und 24. April.
Finale (Best of five): 21. April, 23. April, 25. April, (falls nötig): 28. April, 2. Mai.