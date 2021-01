BC-Quartett für EM-Quali nominiert

Jetzt teilen:

MARBURG - (red). Damen-Basketball-Bundestrainer Walt Hopkins hat den Gesamtkader der Nationalmannschaft, darunterMarie Bertholdt, Alexandra Wilke, Theresa Simon und Johanna Klug vom BC Marburg, für die Europameisterschafts-Qualifikation nominiert, die mit den Spielen gegen Kroatien und Lettland beendet wird.

Alle neun Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die kontinentalen Titelkämpfe vom 17. bis 27. Juni in Spanien und Frankreich ausgetragen werden. Deutschland liegt mit drei Siegen aus vier Spielen gleichauf mit Tabellenführer Kroatien (je 7 Punkte) und vor Lettland (6) und Nordmazedonien (4). Zum Kader zählen neben dem Marburger Quartett: Svenja Brunckhorst, Leonie Fiebich, Laura Hebecker (alle TSV Wasserburg), Jennifer Crowder (BG Göttingen), Ama Degbeon, Emma Stach (beide Basket Umea), Luisa Geiselsöder (Landerneau Bretagne Basket), Sonja Greinacher (Arka Gdynia), Marie Gülich (Valencia Basket), Alina Hartmann (CB Islas Canarias), Pauline Mayer (USC Freiburg), Satou Sabally (Fenerbahce Istanbul), Anneke Schlüter (Angels Nördlingen), Lina Sontag (TuS Lichterfelde) und Jenny Strozyk (Panthers Osnabrück). Für den Von den Blue Dolphins nehmen am Lehrgang in Frankfurt (31. Januar/ 1. Februar) und die Spiele gegen Kroatien (4. Februar) und Lettland (6. Februar), die beide in Riga ausgetragen werden, werden am 28. Januar 14 Spielerinnen nominiert.