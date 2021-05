Boxer Emir Ahmatovic kämpft in Belgrad um WM-Gürtel

Voller Vorfreude: Emir Ahmatovic, hier im "Quantum Gym" in Dutenhofen, boxt in Belgrad um den CBU-WM-Titel. Foto: Volkmar Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Mittwochmorgen um 11.15 Uhr hob Emir Ahmatovic von Frankfurt aus zu einem neuen, spannenden Abenteuer in seiner Boxkarriere ab. An Bord des Fliegers Richtung Belgrad dürfte der 34-jährige Schwergewichtsprofi neben einer Topform auch Glücksgefühle dabei gehabt haben. Denn "ein Ziel hatte ich zwar die ganze Zeit. Aber ich hatte in den vergangenen Monaten nicht die Möglichkeit, meinem Ziel näherzukommen. Jetzt habe ich sie endlich", sagt der Wetzlarer.

Knapp 24 Stunden vor dem Trip in die Hauptstadt Serbiens, die knapp 300 Kilometer nördlich von Ahmatovics Geburtsstadt Tutin liegt, sitzt der 1,88 Meter große Modellathlet noch in seiner Haupttrainingsstätte, dem "Quantum Gym" in Dutenhofen, und denkt im Gespräch mit dieser Zeitung über den bevorstehenden Kampf nach. Am Freitagabend (20.35 Uhr/ live bei BILDplus) geht es für "The Atomic", wie der Wetzlarer inzwischen in der Boxbranche genannt wird, im Belgrader Fünf-Sterne-Hotel Hyatt Regency gegen den Spanier Gabriel Enguema (36) um den vakanten Weltmeistertitel der Global Boxing Union (GBU).

Emir Ahmatovic, WM-Kampf hört sich auf den ersten Blick top an. Wie hoch ist ein Titel der GBU einzuordnen?

Die GBU ist natürlich kein Riesen-Weltverband wie der WBC. Aber sie ist einer der ältesten Verbände. Auf alle Fälle ist dieser GBU-WM-Fight eine super Sache für mich. Und von Kai Ebel im Ring angesagt zu werden, ist auch nicht so schlecht.

Ihnen bietet sich mit dem Kampf eine große Chance, oder?

Corona hat 2020 alles komplett kaputt gemacht. Ich wollte mir mit meinem Team in England so viel aufbauen und schon Ende 2020 um einen größeren Titel boxen. Jetzt mache ich das Beste draus und werde Weltmeister.

Es war ruhig um Sie geworden. Nun Ihr Comeback auf einer größeren Bühne. Wie kommt's?

Während der Zeit des Winter-Lockdowns hier war ich komplett vier Monate in England. Doch außer dem super Training mit Scott Welch hat sich leider nichts an Kämpfen ergeben. Dann kam Promoter Alexander Petkovic, mit dem ich ja schon einmal zusammengearbeitet habe, auf mich zu und sagte, er suche einen Schwergewichtler. Und er habe Sponsoren, die bereit sind, etwas dafür zu zahlen. Also sind wir uns einig geworden, auch weil er viel von mir hält.

Heißt, Sie haben Ihre Zelte in Brighton abgebrochen?

Nein, die Verbindung zu meinem Team mit Coach Welch besteht weiter. Aber es machte jetzt keinen Sinn, wieder nach England zu fahren und mich dort vorzubereiten. Dafür war die Zeit zu knapp.

Wann war klar, dass Sie in Belgrad boxen?

Ich weiß es seit drei Wochen. Erst sollte die Veranstaltung am 22. Mai in Malaga sein. Dann wurde sie kurzfristig nach Belgrad verlegt, weil in Spanien keine Zuschauer erlaubt sind. In Belgrad dürfen jetzt 200 Fans live vor Ort zuschauen. Das ist geil. Mein letzter Kampf in Göppingen quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat vom Drumherum her nicht wirklich Spaß gemacht. Jetzt kann ich gar nicht glauben, dass ich mich schon über 200 Zuschauer freue (lacht). Selbst in der Bundesliga haben uns teilweise 1000 Fans bei den Kämpfen zugeguckt.

Mal kurz zu Ihrem Gegner, dem Spanier Gabriel Enguema. Was wissen Sie über ihn?

Seine Bilanz von zehn Siegen und zehn Niederlagen hat nicht viel zu sagen. Enguemas letzter Kampf war gegen Viktor Faust aus Hamburg, der ja der kommende Klitschko sein soll. Da hat der Spanier erst in der vierten Runde durch K.o. verloren. Er ist ein Mann, den ich ernst nehmen muss.

Ist die Verlegung von Malaga nach Belgrad ein Vorteil für Sie?

Serbien ist meine zweite Heimat. Ich habe aber noch nie dort geboxt, sondern mit meinem Sport in Deutschland begonnen. Umso mehr freue ich mich, es wird eine tolle Sache. Hoffentlich komme ich mit meinem ersten Gürtel und als Weltmeister nach Deutschland zurück. Aber ich muss mir den Titel erkämpfen, den bekommt man nicht geschenkt. Enguema ist die Nummer eins in Spanien im Schwergewicht.

Dementsprechend hart haben Sie an sich gearbeitet ...

Ich habe das Glück, trotz Lockdowns im Quantum Gym als Profi weiter trainieren zu dürfen. Mein Freund Jörg Rettberg, Sportwissenschaftler und Lehrer in Weilburg, hat mir einen guten Plan mit dem Schwerpunkt Ausdauer zusammengestellt. Dazu habe ich die Ernährung angepasst, viel Reis, Salat, ausgesuchtes Fleisch und Fisch gegessen sowie jede Menge Wasser getrunken. Früh schlafen gehen, viel Ruhe, sprich privat habe ich auf alles verzichtet. Dreimal am Tag Training ist eine Menge. Mein Team - mit den Sparringspartnern Marko Kostic und Sebastian Heuchert, den Physios und meinem Kumpel Serdar Nergis, der mich nach Belgrad begleitet - ist spitze. Dazu top unterstützt von meinem Sponsor "PlatinCasino". So gehe ich die Sache optimistisch an.

Sind Sie aufgeregt?

Das muss man sein. Aufregung ist mein Freund, ich mag sie. Man muss damit umgehen können, sonst vergeudet man viel Kraft und Energie. Ich habe mich gut unter Kontrolle.

Und welchen Kampfverlauf haben Sie vorab im Kopf?

Der Gegner ist zehn Zentimeter größer. Ich werde von der ersten Runde an Druck machen und versuchen, das Ding vorzeitig zu beenden.

Das Interview führte

Volkmar Schäfer.