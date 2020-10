Buchenaus Luftgewehrteam startet mit 3:2-Sieg

Jetzt teilen:

STEFFENBERG - Buchenau (jpk). Die erste Luftgewehrmannschaft des SV Buchenau ist mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen Neuling SV Krofdorf-Gleiberg in die Saison der Oberliga West gestartet. Letztlich gab die Leistungsdichte des Buchenauer Trios auf den oberen drie Positionen den Ausschlag in dem Kräftemessen, wobei sich Sebastian Weber im Spitzenduell der Krofdorfer Amazone Clara Elisabeth Kirch (zusammen mit der Übernthalerin Tamara Gabriel Tagesbeste der ersten Wettkampfrunde) mit 387:390 Ringen geschlagen geben musste. Der beste Buchenauer war mit 388 Ringen Lars Heerdegen, der Stefan Leib (374) ebenso sicher im Griff hatte wie Sina Wätjen (386) ihre Gegnerin Katrin Schmidt (376). Durch diese deutlichen Erfolge fiel die 372:381-Niederlage von Jonas Hast gegen Jasmin Khan nicht mehr ins Gewicht. Der entscheidende Punkt für das bessere Mannschaftsergebnis ging mit 1533:1521 an die Hinterländer.

Bestes Mannschaftsergebnis des ersten Wettkampftages

Das Buchenauer Quartett erzielte damit auch das mit Abstand beste Ergebnis aller Teams, muss die Tabellenführung aber vorerst dem SV Steinfischbach (1518) überlassen, dem ein 4:1-Auswärtscoup bei der SG Mandeln (1513) gelang. Der KKSV Übernthal (1514) setzte sich auf eigenem Stand mit 3:2 gegen den SV Eisenbach (1508) durch.

Am 2. Wettkampftag stehen es am kommenden Wochenende folgende Wettkämpfe auf dem Programm: KKSV Übernthal – SG Mandeln, SV Krofdorf-Gleiberg – SC Kleinlinden, SV Eisenbach – SV Steinfischbach. Der SV Buchenau pausiert.