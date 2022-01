Jetzt teilen:

STEFFENBERG - „Du steckst alles oben rein und unten kommt das fertige Menü raus“, hatte meine Frau wahre Wunderdinge von dem Kerl gehört. Deshalb klinke ich mich zum Homeoffice-Feierabend erwartungsvoll in die Mädelsrunde am Küchentisch ein. Ein paar Stunden später sitze ich über dem Thermomixvorstellungsabendfragebogen und grüble, was ich hinter „Ich bin in den Thermomix verliebt, weil ...“ eintragen soll. „Die Creme aus gefrorenen Früchten war wirklich lecker“, sage ich zur Thermomixkochberaterin, „kann er eigentlich auch richtiges Eis? Also Eis, das so kalt ist, dass die Sahne darauf so schön gerinnt.“ Der Thermomix sei ja keine Gefriertruhe, meint sie. Dafür ist er ein Kochtopf, der selbst Gemüse schnippelt und einem sagt, was wie lange in ihn reinkommt. Freilich kocht er auch nur mit Wasser. Also mit Dampf. Er dampft Gemüse perfekt knackig. Er dampft Lachs butterzart. Er dampft Nudeln al dente par excellence. Doch ich Dampfskeptiker denke bloß: Wie schmeckt ein gedampftes Schnitzel? Und ich frage: „Kann er auch zischen?“ Wenn Anke kocht, zischt und raucht und spritzt es. Die Göttin der Küche kocht wie ein Berserker. Da segeln die Zwiebelringe, Salz fliegt im hohen Bogen, Bratkaroffeln schlagen Kapriolen über der Pfanne. Und ist der Rosenkohl mal ein wenig weich geworden, kommt er halt ins brutzelnde Fett. Sie hinterlässt ein prachtvolles Schlachtfeld – gab‘s Borschtsch, sieht‘s aus wie blutgetränkt. „Der Thermomix reinigt sich selbst“, sagt die Thermomixprophetin und blickt mich strahlend an. Ich schaue entsetzt zurück. Soweit kommt‘s noch, dass sich der Meister des Stahlschwämmchens den Spaß nehmen lässt. Jens Kauer