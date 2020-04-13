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Montag, 13.04.2020 - 16:00
4 min

Das Bootsgefühl fehlt

Ruderer Marc Weber bereitet sich bereits auf die Olympischen Spiele 2021 vor, unter anderem mit simuliertem Saisonverlauf.

Von Albert Mehl
Marc Weber hofft, zum Training bald wieder auf das Wasser zurückkehren zu können. Foto: @meinruderbild

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