Der Tennissommer geht weiter

MARBURG-BIEDENKOPF - Nach den beiden Auftaktspieltagen im Frühsommer und den großen Ferien startet die Tennis-Medenrunde an diesem Wochenende voll durch. Für die Herren 40 des TC Hartenrod geht das Gruppenliga-Abenteuer im August mit zwei Reisen in die Landeshauptstadt weiter. Die Oldies des Marburger TC wollen ihre nun bereits Jahre währende Erfolgsserie mit ihrem zweiten Hessenliga-Erfolg fortsetzen.

Damen

Verbandsliga: Eine lösbare Aufgabe erwartet die erste Damen-Mannschaft des Marburger TC im ersten Verbandsliga-Spiel nach der Sommerpause. Als Tabellenerste reist das Team um Spielführerin Eileen Aranas-Roth am Sonntag zum Frankfurter TC Palmengarten. Die beiden deutlichen Siege zum Auftakt der Saison dürften dem Team das nötige Selbstvertrauen geben. „Sollte der Spielverlauf es ermöglichen, werden wir auch die jungen Spielerinnen Leandra Schierl und Merit Wilke einsetzen“, betont Cheftrainerin Veneta Beusch. Eileen Aranas-Roth, Helena Kuppig und Clara Kühn werden vermutlich auf den vorderen Plätzen spielen.

Herren

Gruppenliga (4er): Hartes Brot für die Mannschaft des Marburger TC: Die beiden ersten Begegnungen gingen jeweils mit 1:5 verloren. Am Sonntag als Gast des TCB Johannisau Fulda bietet sich den Marburgern die Chance, die ersten Punkte einzufahren. Auch Fulda startete mit einer Niederlage in die neue Runde. Im Aufstiegsspiel zur Gruppenliga hatte sich Marburg gegen Fulda durchgesetzt. Nachträglich rückte dann aber auch der TCB in die nächst höhere Liga auf. „An unserer Motivation wird es am Sonntag auf jeden Fall nicht scheitern“, verspricht Mannschaftskapitän Dennis Simon.

Bezirksliga B: Sowohl gegen Beilstein als auch in Tiefenbach verließ der TC Hartenrod im Juni den Platz als 4:2-Sieger und auch im zweiten Heimspiel am Sonntag könnte es gegen den TSV Kirchhain knapp werden. Auch ohne ihre nominelle Nummer 1 (Jörg Schreiner tritt zeitgleich in der Herren-40-Gruppenliga an) haben die Hartenröder auf den vorderen Positionen dank der noch ungeschlagenen Michael Kraft und Benedikt Schreiner wohl die besseren Karten. Die Kirchhainer aber sind in der Breite mit einer ganzen Reihe von LK19- und LK20-Spielern sehr stark besetzt. Bei Spitzenreiter Annerod war der TDSV zwar chancenlos, Naunheim aber wurde zu Hause 4:2 bezwungen.

Kreisliga A: Da Tabellenführer TC Biedenkopf (4:0 Punkte) am 3. Spieltag pausiert, können sich die TF Lohra (4:0) mit einem Auswärtssieg beim Homberger TC an die Tabellenspitze setzen. Die Biedenkopfer gewannen im Juni an der Ohm mit 6:0 unangefochten.

Herren 30

Kreisliga A: Vier Teams sind in der Marburger Kreisliga-Staffel am Start und bestreiten eine doppelte Punktrunde. Nach den bisherigen Ergebnissen steht am Sonntag in Niederdieten eine richtungsweisende Begegnung im Kampf um den zweiten Platz an. Sowohl Gastgeber MSG Niederdieten/Eschenburg als auch sein Gast Cappeler TV II unterlagen in ihren beiden bisherigen Spielen Gambach klar und bezwangen Beuern 4:2.

Herren 40

Gruppenliga: Noch drei Spieltage haben die junggebliebenen Routiniers des TC Hartenrod zu bestreiten, die bislang auf einen 4:2-Auswärtssieg im nordhessischen Hertingshausen verweisen können. Im zweiten und schon letzten Heimspiel am 30. August wird sich der aktuelle Tabellenzweite Phönix Eckenheim in Hartenrod vorstellen, zuvor müssen die Hinterländer zweimal nach Wiesbaden reisen und dort hängen am Sonntagmorgen auf der Anlage im Kurpark die Früchte wohl in unerreichbarer Höhe. „Alles andere als eine 1:5-Niederlage wäre eine Überraschung“, meint Hartenrods Mannschaftsführer Jörg Schreiner beim Blick auf die Setzliste des gastgebenden TC Blau-Weiß. Der hatte im Auftaktmatch in Eckenheim (1:5) mit Spielern aus seiner dritten oder vierten Reihe mehr oder weniger abgeschenkt. Den 6:0-Sieg im Stadtderby gegen den VfR schoss dann einen ganz andere Truppe heraus. Die beiden oberen Positionen besetzten mit Rolf Vogel und Volker Ellenberg ein LK7- und ein LK6-Spieler, Ilja Czwalinna (LK11) hat seine Einzel in Eckenheim und gegen den VfR gewonnen. Treten die Blau-Weißen erneut in dieser Formation an, dürfte es auch für Hartenrods Ass Steffen Stanzel (LK9) sowie Jörg Rink (LK10) schwer werden, zu punkten. Da Uwe Plaum nicht antreten kann, gibt Lars Nickel in Wiesbaden sein Saisondebüt als Nummer 4 hinter Jörg Schreiner.

Herren 50

Bezirksoberliga: Am Samstagnachmittag gastiert der TC Hartenrod (4:0 Punkte) beim TV Watzenborn II (0:4). Wenn der Tabellenerste gegen das Schlusslicht antritt, sollten die Rollen klar verteilt sein. Zumal die Pohlheimer beim TC Wettenberg II 0:9 untergingen, den Steffen Stanzel und Co. eine Woche darauf mit 7:2 abfertigten.

Herren 60

Hessenliga: Am Samstagmorgen treffen am Teichwiesenweg die beiden Hessenliga-Neulinge Marburger TC und Rot-Weiß Lauterbach aufeinander. Wie die Marburger sind auch die Lauterbacher zwei Mal in Folge aufgestiegen. „Die Gäste haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit einem überragenden Spitzenspieler Werner Döring“, warnt Mannschaftsführer Rolf Grunert. Dennoch hoffen die Gastgeber auf den zweiten Sieg in der laufenden Medenrunde. Das erste Match hatten sie mit 8:1 gegen Heusenstamm gewonnen. Die Marburger spielen voraussichtlich mit ihrer besten Formation.

Gruppenliga: Die MSG Niederdieten/Eschenburg hat in ihrer Staffel nur zwei Gegner, weshalb eine doppelte Punktrunde bestritten wird. Am Samstag steht für die Kombinierten das Auswärtsspiel beim TV Lollar an, das für 14 Uhr angesetzt ist. Beide Teams traten bislang auf eigenen Plätzen gegen Jahn Calden an, Niederdieten/Eschenburg unterlag dabei 2:4, Lollar 1:5. Das erfolgsverwöhnte MSG-Spitzenquartett ist durch die Verletzung von Eberhard Müller gesprengt. So rückt Gerd Müller auf die Position 2 hinter Harald Voss. Hartmut Mester gibt sein Saisondebüt auf Position 3. Wer den vierten Mann gibt, steht noch nicht fest.

Herren 70

Gruppenliga: Mit einem Heimspiel beendet die MSG Eschenburg/Niederdieten die Saison. Gegner ist am Montag in Eibelshausen der TC Hadamar, dem die Kombinierten im Hinspiel mit 2:4 unterlagen, wobei Harald Voss im Einzel und im Doppel an der Seite von Werner Hans Karl punktete. Die Westerwälder sind aufgrund ihrer LK-Einteilung favorisiert, doch auch gegen den TC Korbach gelangen Voss, Gerd Müller, Hartmut Mester, Helmut Scharf und Karl zu Hause die Revanche für ein Auswärts-2:4.