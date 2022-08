Deutschland Tour: 7000 Menschen sehen Ankunft in Marburg

Jetzt teilen:

Mit einem Radsportfest hat Marburg die Deutschland-Tour am Freitagnachmittag auf dem Firmaneiplatz vor der Elisabethkirche empfangen. Rund 7 000 Zuschauer, so Schätzungen der Polizei, verfolgten das Rennen im Stadtgebiet. Soweit das Auge reichte, standen Menschen an der Deutschhausstraße. Die schien fast zu kurz, für so große Radsportbegeisterung. Die Menge sah, wie sich Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) nach 200,7 Kilometern von Meiningen nach Marburg den Tagessieg mit einer Radlänge vor Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) sicherte. Es war die längste Etappe der diesjährigen Deutschland Tour. (sdi)/Foto: Stephan Dietel