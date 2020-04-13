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Montag, 13.04.2020 - 23:00
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"Die Krise bringt auch Verluste"

Athletensprecher Jonathan Koch zur Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021.

Jonathan Koch, hier noch als Aktiver im Einsatz (links im Vierer), kann die Folgen der Olympia-Verschiebung einschätzen. Archivfoto: dpa

Jonathan Koch, hier noch als Aktiver im Einsatz (links im Vierer), kann die Folgen der Olympia-Verschiebung einschätzen. Archivfoto: dpa

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