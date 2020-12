3 min

Digitaler Schützenstammtisch im Bezirk Lahn-Dill feiert Premiere

Beim ersten digitalen Stammtisch in der Geschichte des Schützenbezirks Lahn-Dill haben sich am Montagabend bald zwei Stunden lang Neulinge und alte Hasen via Skype zu Themen ausgetauscht, die den Vereinen wichtig sind.