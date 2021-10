DM-Teil zwei endet mit vier Medaillen

Jedes Jahr im Spätsommer treffen sich in Hochbrück bei München auf der Olympiaschießanlage von 1972 die besten Schützen Deutschlands, um ihre Titelträger zu ermitteln. Egal, ob Erwachsene, Senioren oder Jugendliche, Breiten- oder Spitzensportler, Männer und Frauen, Schützen mit Gewehr, Pistole oder Flinte: Gekämpft wird um jeden Ring. Mit mehr als 6000 Sportlern zählen die Deutschen Meisterschaften der Sportschützen zu den größten Sportveranstaltungen in Deutschland (zum Vergleich: Bei den Olympischen Winterspielen 2018 waren knapp 3000 Athleten am Start). Manchmal schaffen es mehrere Generationen einer Familie, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Dies ist nur in wenigen Sportarten möglich. In ungefähr 35 Disziplinen in den unterschiedlichen Altersgruppen beginnt dann die Jagd auf die Titel und Medaillen. Schätzungen des Deutschen Schützenbundes (DSB) zufolge werden in den auf drei Wochen verteilten Wettkämpfen ungefähr 750 000 Schuss abgegeben. Ungefähr 200 ehrenamtliche

Mitarbeiter sorgen für den

reibungslosen Ablauf des Geschehens. (jes/Quelle: DSB)