Erhebung des Landessportbunds: So steht es um organisierten Sport in Mittelhessen

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SPLITTER
Judo/Karate: Vertreter asiatischer Kampfsportarten finden sich (durchweg in einstelliger Zahl) in allen Sportkreisen, vor allem aber in der Wetterau. 18 Vereine bieten hier Judo an, 14 Karate. Ski-Clubs: Dass es in Mittelhessen deutliche geografische Unterschiede gibt und die Region auch von Mittelgebirgen geprägt ist, wird durch die Zahl der Ski-Vereine dokumentiert. 21 Vereine dieser Sportart mit 2878 Mitgliedern meldet der Sportkreis Lahn-Dill, immerhin noch elf (1512) der Vogelsberg. Tanzen: Bemerkenswert die Tanz-Hochburgen Mittelhessens: 28 Vereine (mit 1938 Mitgliedern) meldet die Wetterau, 20 (2200) der Sportkreis Limburg-Weilburg, während Gießen bei 17 Vereinen 2285 Angehörige vorweisen kann. Mini-Mitgliedschaften: Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So findet sich in der Statistik im Sportkreis Marburg ein Verein, der für die Sportart Base- und Softball nur ein Mitglied angibt. Besser bestückt ist da die Abteilung Rasenkraftsport eines Vereins im Sportkreis Gießen, der acht Angehörige gemeldet hat. Neun sind es immerhin bei einem Kanu-Verein aus dem Vogelsberg.
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