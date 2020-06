Erhebung des Landessportbunds: So steht es um organisierten Sport in Mittelhessen

Judo/Karate: Vertreter asiatischer Kampfsportarten finden sich (durchweg in einstelliger Zahl) in allen Sportkreisen, vor allem aber in der Wetterau. 18 Vereine bieten hier Judo an, 14 Karate.

Ski-Clubs: Dass es in Mittelhessen deutliche geografische Unterschiede gibt und die Region auch von Mittelgebirgen geprägt ist, wird durch die Zahl der Ski-Vereine dokumentiert. 21 Vereine dieser Sportart mit 2878 Mitgliedern meldet der Sportkreis Lahn-Dill, immerhin noch elf (1512) der Vogelsberg.

Tanzen: Bemerkenswert die Tanz-Hochburgen Mittelhessens: 28 Vereine (mit 1938 Mitgliedern) meldet die Wetterau, 20 (2200) der Sportkreis Limburg-Weilburg, während Gießen bei 17 Vereinen 2285 Angehörige vorweisen kann.

Mini-Mitgliedschaften: Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So findet sich in der Statistik im Sportkreis Marburg ein Verein, der für die Sportart Base- und Softball nur ein Mitglied angibt. Besser bestückt ist da die Abteilung Rasenkraftsport eines Vereins im Sportkreis Gießen, der acht Angehörige gemeldet hat. Neun sind es immerhin bei einem Kanu-Verein aus dem Vogelsberg.