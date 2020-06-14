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Sonntag, 14.06.2020 - 13:00
6 min

Erhebung des Landessportbunds: So steht es um organisierten Sport in Mittelhessen

Die Folgen der Corona-Krise für den organisierten Sport in Deutschland sind noch nicht absehbar. Die Bestandserhebung des Landessportbunds Hessen (LSBH) zu Beginn des Jahres 2021 wird Aufschluss darüber geben, das Zahlenwerk für das vergangene Jahr (Stichtag 1. 1. 2020) gibt erst einmal einen Blick auf die Situation vor dem Virus.

Von Albert Mehl

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Judo/Karate: Vertreter asiatischer Kampfsportarten finden sich (durchweg in einstelliger Zahl) in allen Sportkreisen, vor allem aber in der Wetterau. 18 Vereine bieten hier Judo an, 14 Karate.

Ski-Clubs: Dass es in Mittelhessen deutliche geografische Unterschiede gibt und die Region auch von Mittelgebirgen geprägt ist, wird durch die Zahl der Ski-Vereine dokumentiert. 21 Vereine dieser Sportart mit 2878 Mitgliedern meldet der Sportkreis Lahn-Dill, immerhin noch elf (1512) der Vogelsberg.

Tanzen: Bemerkenswert die Tanz-Hochburgen Mittelhessens: 28 Vereine (mit 1938 Mitgliedern) meldet die Wetterau, 20 (2200) der Sportkreis Limburg-Weilburg, während Gießen bei 17 Vereinen 2285 Angehörige vorweisen kann.

Mini-Mitgliedschaften: Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So findet sich in der Statistik im Sportkreis Marburg ein Verein, der für die Sportart Base- und Softball nur ein Mitglied angibt. Besser bestückt ist da die Abteilung Rasenkraftsport eines Vereins im Sportkreis Gießen, der acht Angehörige gemeldet hat. Neun sind es immerhin bei einem Kanu-Verein aus dem Vogelsberg.

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