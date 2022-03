Fecht-Club Rüssesheim: Joscha Köthe im Finale der Florett-HM

Jetzt teilen:

MARBURG - (kri/red). Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wurde in den hessischen Fechtvereinen der Jugend-Landesmeisterschaft in Marburg am Fastnachts-Wochenende geradezu entgegengefiebert. Mit von der Partie waren auch fünf Talente des FC Rüsselsheim, die allesamt mit dem Florett auf die Planche gingen. Am besten lief es dabei für Joscha Köthe (Jahrgang 2009), der sich als Gruppenzweiter in den drei ersten U13-Ausscheidungskämpfen souverän durchsetzte. Im Halbfinale wurde es beim 10:8 gegen Lokalmatador Jonathan Grebing eng, und im Finale war dann Lorenz Nürnberg (FC Dörnigheim) zu stark (10:6), der in der Vorschlussrunde bereits den gleichaltrigen FCL-Mitstreiter Ege Karaören 10:8 bezwungen hatte.

In der U15-Altersklasse waren dann auch noch Arvid Jansen, Leonhard Riecke und Harun Kilinc mit von der Partie, doch Joscha Köthe blieb auch hier als Siebter bester Rüsselsheimer. Ins Viertelfinale schaffte es auch Jansen, der dort dem Marburger Julian Grebing 10:15 unterlag, dafür aber als einer der Jüngsten im Kreise der U17-Starter aus dem heimischen Trio die FCR-Fahne als Zwölfter hochhielt.