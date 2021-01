Football: Marburg Mercenaries verpflichten Marvin Hart

Jetzt teilen:

MARBURG - (red). Marvin Hart wird der neue Abfangjäger der Mercenaries. Der vielseitige Hart wird als Cornerback und Safety das Defensive Backfield der Marburger Footballer in der German Football League Süd verstärken.

Außerdem kann er auch Kick Returner und Receiver spielen. Auf dieser Position wurde er in der High School eingesetzt. Der 1,83 Meter große und 84 Kilogramm schwere Hart überzeugt durch sichere Hände, Schnelligkeit und Härte. Marburgs Headcoach Joe Tricario, der auch die Defense betreut, ist begeistert von seinem Zugang. „Hart ist ein ausgezeichneter Defense Back mit großer Übersicht, der seine Gegenspieler gut abdecken kann. Tackeln kann er dabei wie ein Safety und sicher werden einige von seiner Stärke und Härte überrascht sein. Mit seiner Schnelligkeit wird er auch unserem Return Team eine neue Dimension geben.“

Hart kommt von den Stony Brook Seawolves, die in der CAA spielen, die zur NCAA Division 1 gehört. Vom dortigen Headcoach Chuck Priore wurde er Tricario empfohlen. Vor größeren oder stärkeren Spielern hat Hart keine Angst: „Sie mögen manchmal vielleicht größer oder schneller sein, aber ich bereite mich auf jeden Gegner akribisch vor. Es gibt immer eine Schwäche, die ich nutzen werde.“ In seiner letzten Saison spielte er mit den Seawolves gegen William & Mary, dort war Steve Cluley der Quarterback, der in den letzten Jahren für Frankfurt Universe spielte. In diesem Spiel gelangen Hart zehn Tackles.

Sein großes Vorbild ist sein Cousin Clinton Hart. Der hatte im College nur Baseball gespielt und ging nach zwei Jahren in der Arena Football League 2002 zu den Amsterdam Admirals. Dort empfahl er sich für die NFL, wo er bis 2009 bei den Philadelphia Eagles, San Diego Chargers und St. Louis Rams spielte.

Marburgs Sportdirektor Michael Dalkowski freut sich, dass ihm diese Verpflichtung gelungen ist: „Hart stand auf der Wunschliste von unserem Headcoach ganz oben, damit haben wir unser Defensive Backfield optimal verstärkt.“